Los perros de Francisco

Me han gustado desde niño las estampas de San Francisco de Asís entre animales, y en las que aparece acariciando a un lobo o un perro ambos de la familia de los cánidos. Igualmente saboreo los versos de Baudelaire sobre los gatos : “Aman siempre los novios y los sabios altivos, mientras su incomprensible locura los abrasa, a los gatos solemnes, orgullo de la casa, que son también como ellos sedentarios y esquivos”.

Pero esas imágenes idílicas se han complicado a raíz de las reacciones críticas que han provocado las palabras que pronunció el papa Francisco I el pasado 6 enero. Cuando leí qué dijo el Pontífice, entendí mejor: “Muchas parejas no tiene hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren otros, pero tienen dos perros, dos gatos…Sí, perro y gatos ocupan el lugar de los hijos. Sí, hace reír, lo entiendo, pero es la realidad. Pero este hecho de renegar de la paternidad y la maternidad nos rebaja, nos quita humanidad”. Se argumenta además que el Papa no tiene la experiencia de tener hijos y por lo tanto no puede hablar con propiedad del asunto. Hubo un papa, -y no el único- como Alejandro VI en el siglo XVI que tuvo dos hijos, César y Lucrecia Borgia. A César lo puso al frente de los ejércitos de los Estados Pontificios. Hay que ver la crueldad con la que llevó la guerra a los reinos de Italia haciendo infelices a muchos y matando a miles. A su amada Lucrecia la entregó en matrimonio a varios príncipes buscando más poder. Se sabe que Alejandro no fue mejor Papa por tener hijos ni su experiencia como padre le ayudó para ser la cabeza visible de una Iglesia que debía orientar moralmente a las familias católicas de su tiempo.

Tampoco se deduce de las declaraciones que el papa Francisco esté en contra de tener como mascotas a perros y gatos. Por algo escogió por nombre de Pontífice el de Francisco de Asís, el santo amigo de los animales. Pese a la sentencia de lord Byron a quien se le atribuye la frase “cuanto más conozco a los hombres más quiero a mi perro”, que muchos comparten sin tener mascotas en su hogar, lo que no parece muy razonable sino más bien extravagante es tratar a perros y gatos como si fueran humanos, y con tal devoción que sus dueños se exceden en los mimos que les brindan. Un amigo me contó que conoció en Nueva York a una dama excéntrica que siempre que viaja a París compra dos tiquetes de avión costosísimos en primera clase : una silla para su perro y otra para ella.

El asunto que parece preocupar al Pontífice es que las parejas prefieran tener perros y gatos en vez de hijos, lo que es entendible porque la Iglesia, según su doctrina, promueve la propagación de la especie humana, y con más motivos ahora cuando en algunos países más ricos ha bajado notablemente la tasa de natalidad en aras de llevar una vida sin cargas y hedonista. Su preocupación, no obstante, no debe desconocer que las parejas son libres de escoger la paternidad o de renunciar a ella, sin que eso sea motivo de reprobación moral. Por el contrario, son decisiones en conciencia que hay que respetar.