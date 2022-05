Los jóvenes ven la educación como uno de los cuatro asuntos que más les interesan. Los otros tres son en su orden la salud, la seguridad y el empleo. El dato lo revela el “Quinto estudio de percepción de jóvenes en Colombia” realizado por una alianza entre la universidad del Rosario, el periódico El Tiempo, la fundación Hans Seiddel y la firma Cifras y Conceptos.

El estudio, aplicado a una población de 2.200 personas, está orientado a conocer las inclinaciones de los jóvenes entre los 18 y 32 años a la hora de elegir al nuevo presidente. Con ese objetivo, la información muestra que el 63% de ellos votó en las elecciones del 13 de marzo, la cual incluía una consulta interpartidista para elegir candidatos a la presidencia. No creo que el porcentaje revele una apatía política entre los jóvenes encuestados, según algunos comentaristas, aunque el 52% de los jóvenes responde que no se siente representado por los candidatos que están compitiendo. Pero no voy a fijarme en ese tema que interesa más a los encuestadores políticos. Me llama más la atención reflexionar sobre los aspectos más relevantes que tienen que ver con la educación.

De los cuatro temas, educación, salud, seguridad y empleo, la conexión entre educación y empleo me parece que enfatiza un reto para el candidato que resulte elegido como presidente y, por supuesto, para el futuro del país en los próximos años. Es un hecho cada vez más acentuado y desafiante que los jóvenes que se hallan en edad de ingresar a la educación superior no piensan únicamente en la carrera universitaria que más los atrae según sus capacidades y habilidades personales. Es indudable que están preocupados por seguir estudios superiores que los conduzcan a encontrar trabajo en el mercado ocupacional ya no solo para realizarse como ser humano sino también, y quizás sobre todo, para obtener ingresos económicos que les den seguridad y estabilidad financiera. En ese sentido, la juventud de ahora ha tomado más conciencia de que poseer una profesión que les ofrezca mejores oportunidades en el mercado laboral les traerá bienestar económico, pero a la larga es una condición para tener mayores posibilidades de alcanzar una segunda profesión u ocupación para desarrollar sus habilidades personales en la música, el arte, las humanidades, para mencionar algunas de muchas otras que traen satisfacciones a veces mayores que el solo ejercicio de una profesión.

En otras épocas se pensaba que tener un título profesional en ingeniería o negocios era incompatible con el estudio formal de la filosofía o la historia. Pero la evolución de las políticas en educación superior europeas, por ejemplo, permiten la doble titulación en carreras distintas, y si no puede hacerse simultáneamente por diversos motivos, queda la posibilidad de hacerlo con posterioridad siguiendo un postgrado no profesionalizante en artes y humanidades. La urgencia por presentar a los electores sus programas educativos básicos no ha dejado que los candidatos muestren que la educación va más allá de tener con qué ganarse la vida.