El que elige es Néstor Lorenzo

El DT Néstor Lorenzo vino al país para conducir y armonizar el esfuerzo y las capacidades de los jugadores colombianos con el objetivo de clasificar al Mundial de 2026. Después de seis fechas de la Eliminatoria lo está logrando, además con un buen nivel futbolístico en términos generales.

Rápidamente instaló una idea táctica y la convocatoria de varios nuevos futbolistas que desde los partidos preparatorios mostraron una más que aceptable cohesión.

Su tarea, a la hora de elegir a sus jugadores, no es complacer a los 50 millones de colombianos, sino de convencerlos a ellos. De mostrarles razones para que crean y sientan que a través de ese camino que él les indica, se regresará al Mundial.

Lorenzo es autónomo para no convocar a Miguel Borja por ejemplo, sin importar su formidable momento goleador en Argentina. Para él Borré, el dueño de esa posición, tiene unas particularidades que le permiten llevar a cabo otras tareas que favorecen, en particular a James, y en general al funcionamiento grupal, que seguramente Borja no tiene. Punto. Una razón futbolística muy válida con la que coincido.

Ahora, lo que me parece incontrovertible en el caso Borré, por su aporte al beneficio de todos y no solo de él, no me lo parece tanto para Córdoba y Casierra, estos sí delanteros más similares a Borja. Por sus características, con ellos en el campo se buscaría presencia en el área, potencia, remate, definición. Con Borja se buscaría lo mismo. Y, como el fútbol es materia opinable, yo sí creo que futbolísticamente Borja es más que ellos.

Independientemente de lo que suceda en los próximos dos partidos de preparación, es una oportunidad menos de ver cómo se puede incorporar, actualmente, al delantero más inspirado y amigado con lo más difícil del fútbol, anotar goles, con el modelo de juego.