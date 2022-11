Junior, ¿así o peor?

No ha sido un año tranquilo para el Junior de Barranquilla. Este 2022 lo ha vivido el Juniorismo en medio de situaciones no gratas que no permitieron ganar nada a pesar de la alta inversión en la nómina. Nómina que terminó siendo la más costosa pero no “la mejor del país” porque, como caso irónico, equipos con muchísima menos inversión animaron la Liga y están a punto de pelear la final casos Águilas y Pereira.

Hace poco escribí sobre hacer la evaluación del presente del Junior lejos del corazón y más cerca de la razón. La generosidad de los dueños del club hace, muchas veces, que jugadores se ahoguen en la opulencia olvidándose algunos que son jugadores de fútbol y que han sido contratados para eso y no para aparecer más en las redes sociales que en la cancha.

Lo que viene va a ser una reconstrucción de mucho cuidado. Aunque Comesaña acordó una vinculación hasta diciembre del año entrante, quisiera saber la sensación que le ha dejado a los señores Char en sus resultados y declaraciones y si estarían en condiciones de apoyar un nuevo proyecto con él como cabeza.

Estoy convencido que, esta vez, se partió de una premisa equivocada al relevar a Arturo Reyes por Cruz Real. Reyes había tomado al club cuando lo de Amaranto ya no daba más espera y, al finalizar la temporada, cuando había hecho buen trabajo, se dio ese incomprensible “timonazo”.

Lo de Comesaña por Cruz Real fue más real, perdonen la redundancia, pues iba a tener tiempo y partidos para corregir el rumbo, pero después de clasificar a dos finales, perdió la de Copa y vamos en las mismas en la Liga. Tiempo y partidos tuvo. Ya va por 15 juegos. 12 de Liga y 3 de Copa.

Sea que Comesaña este o no esté el próximo año, se vendrá un momento álgido en el que hablo de hacerlo más con la razón que con el corazón. Porque los señores Char, que antes que dueños son hinchas de Junior, se han equivocado en la escogencia de la nómina por esa razón y por haber dejado a los técnicos traer jugadores a los que se le firma contrato largos así el DT se vaya al día siguiente y el club queda con ese lastre.

Cuando termine la Liga deberán decidir lo de Comesaña y el tema de los 12 jugadores a los que se le vence el contrato: Dany Rosero, Carmelo Valencia, Nilson Castrillón, Sambueza, Jorge Arias, Jefferson Martínez, Pajoy, Yesus Cabrera, Fernando Uribe, Cetré, Serje y Homer Martínez.

Haga usted el ejercicio en casa. ¿Dejaría a Comesaña? ¿A qué jugadores de los 12 les renovaría contrato?

Poco afortunado este año, eliminado en la primera Liga, eliminado en la Sudamericana, derrota en la final de Copa y ahora casi eliminados de la segunda Liga. ¿Así o peor?