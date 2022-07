12:00 AM Opinión

La confusa señalización de la Oriental

Aconsejaría una señalización clara, precisa, visualmente confiable, pues la multiplicidad y cercanía de indicaciones verticales de control de velocidad generan enredo y los conductores no saben cuál atender, cumplir o respetar. Yo, por ejemplo, no supe en que momento cometí las infracciones y cuando recibí las evidencias me fui para atrás como Condorito. Como este seguramente no es un problema exclusivo de la Oriental, debería ser materia de atención para el nuevo ministro de Transporte.