La ciudad endeudada

Quienes nos aspiran a gobernar entre 2024 y 2027 están frente a una Barranquilla altamente endeudada. Tengo curiosidad por saber qué van a proponer en materia de finanzas públicas.

Entre 2019 y 2022, la deuda pública, la deuda financiera, la deuda con los bancos, pasó de $1 billón 401 mil millones a $2 billones 761 mil millones. Eso representó un salto de canguro del 97% en la deuda pública, en la que no estamos incluyendo ni las vigencias futuras, ni las deudas con proveedores, ni las deudas con los contratistas. Después de Bogotá, la nuestra es la ciudad que más ha incrementado su deuda pública.

Sería muy útil a la transparencia y a la rendición de cuentas que el alcalde Jaime Pumarejo le contara a Barranquilla en qué se ha ejecutado la plata que han prestado Banco de Colombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Colpatria, Banco Popular, Banco Davivienda, Banco Agrario, Banco Sudameris, Banco Santander, Banco Itaú, Agencia Francesa de Desarrollo, Deustsche Bank y Findeter.

Además de la alta inversión en la infraestructura turística de la Ciénaga de Mallorquín, ¿en qué más ha sido gastada la plata? ¿Qué explicaciones hay respecto a las obras con retrasos en su cronograma de ejecución?

Es válido que las ciudades se endeuden y lo hagan para ejecutar inversiones. La deuda pública es un motor del desarrollo, dicen los hacendistas. El problema es que el endeudamiento se trepe a niveles que comprometan la sostenibilidad financiera.

Es cierto también que los ingresos del Distrito han crecido, aunque no tanto como Medellín y Cali y menos como Bogotá. Lo que ha pasado es que al mismo tiempo se dispararon los gastos, los cuales el próximo Gobierno Distrital deberá controlar y racionalizar priorizando en las necesidades fundamentales de la ciudad en un marco de sagrado respeto a los recursos públicos.

La plata del Distrito hay que administrarla con probidad. Es la única manera de que rinda más. Como las abuelas ahorradoras, hay que lograr que los pesos alcancen. Estiraban hasta la última moneda.

Es lamentable que el Concejo haya dejado de revisar estos asuntos a pesar de estar integrado por muchos jóvenes que deberían ser briosos corceles en el ejercicio del control político. Antonio Bohórquez, de quien me he ocupado en mis últimas columnas, era la esperanza política de que habría en el Concejo una voz retumbante de la oposición. Algunas personas me han expresado que se quedan, también yo, con el Bohórquez combatiente del Frente Amplio por Barranquilla que presidía mitines, plantones e interponía acciones populares. Dicen que cuando se hizo concejal en 2019 entregó las banderas de la lucha popular.