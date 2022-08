Al iniciarse el nuevo periodo legislativo del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, el pasado 20 de julio, La Guajira cuenta con un nuevo horizonte en el Congreso colombiano, al tener la representatividad de dos senadores que diría que tres y tres representantes a la Cámara, algo que no ocurría hace décadas en nuestro departamento, lo que esperamos que se traduzca en acciones en bien de los guajiros en general.

Vista así las cosas deben trabajar en forma coordinada como equipo, pensando siempre en el bienestar de los guajiros y gestionando importantes obras que redunden en el desarrollo del departamento.

La primera tarea que los debe unificar es lograr que se asignen los recursos en el presupuesto nacional del mes de octubre para culminar ese gran sueño de los guajiros, como es la Represa del Ranchería, en especial la construcción de los distritos de riego y el acueducto de nueve municipios para de una acabar con la sed milenaria de nuestros hermanos wayuu. Yo tengo la convicción que esta obra será una realidad en este nuevo gobierno. Lo paradójico, un presidente de derecha la inició y un presidente de izquierda la terminará. En hora buena.

La segunda acción de nuestros senadores y representantes es lograr que el gobierno nacional establezca un Conpes para lograr buenos resultados con la ya trillada sentencia T302 del año 2017 que no ha avanzado no por culpa del gobierno departamental sino del mismo gobierno nacional debido a que La Guajira no cuenta con el prepuesto para lograr tal objetivo. Una tarea ambiciosa que unidos se darán los resultados esperados.

Alfredo De Luque después de su paso exitoso por la Cámara de Representantes, cuenta con la experiencia y el conocimiento para continuar encausando proyectos y leyes en bien de Colombia y por supuesto de su guajira amada. Martha Peralta cuenta con el apoyo del presidente Petro para lucirse como senadora en bien de su departamento, Imelda Daza quien también cuenta con el apoyo del presidente tiene la oportunidad de lograr políticas públicas en bien del agro no solo de Villanueva sino del Cono Sur y su área de influencia en especial de Manaure que colinda con la Jagua del Pilar y Carlos Trujillo tiene la oportunidad de darle un respaldo a Uribía donde le dieron su voto de confianza como senador de la Republica.

Jorge Cerchiario Figueroa, su partido apoyó firmemente al presidente de los colombianos y hoy uno de sus voceros es el nuevo embajador ante Estados Unidos. Tiene la oportunidad de mostrarse en el primer año como representante y demostrar que así como fue elegido como uno de los mejores alcaldes del país en el manejo de las regalías también mostrará esa casta como buen parlamentario. Juan Loreto Gómez con su partido de gobierno en esta nueva era puede lograr importantes obras que beneficien al pueblo guajiro y Karmen Ramirez de la confianza total del nuevo presidente de los colombianos no será inferior al gran reto que tiene por delante y una de sus tareas es afianzar las relaciones comerciales y consulares con los países del Caribe.

Con todos estos aconteceres La Guajira pinta bien con un nuevo horizonte basado en la confianza de sus habitantes y la esperanza que tenemos en ellos como nuestros representantes directos ante el gobierno nacional. Buen viento y buena mar.