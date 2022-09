12:00 AM Opinión

El cuna de acordeones, patrimonio cultural y artístico

El Cuna de Acordeones es patrimonio no solo de los villanueveros, sino de la música Vallenata, si no patrimonio cultural y artístico de la nación, el cual fue reconocido por la ley 1052 del año 2006 pero que no ha sido reglamentado para que el Cuna de Acordeones sea incluido en el presupuesto de la nación. Nos vemos en el Cuna para que disfruten de la hospitalidad y del sabor a festival que caracteriza a los villanueveros. ¡Viva el cuna de acordeones, patrimonio cultural y artístico de la nación!