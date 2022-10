Centenario del natalicio de Jorge Dangond Daza

Uno de los personajes más importantes que ha dado Villanueva es sin lugar a dudas, Jorge Dangond Daza quien fue exitoso en la política, en el campo agrícola e industrial, como dirigente cívico y gremial, hombre de radio, cofundador del Departamento del Cesar, donde cosechó triunfos a lo largo de su vida ejemplar proba e inmaculada. Este dirigente siempre aplicó esta máxima: “cuando siembras una acción, cosechas un hábito; cuando siembras un hábito, cosechas un carácter y cuando siembras un carácter cosechas un destino”.

Fue uno de los grandes visionarios del departamento del Cesar en especial de su capital Valledupar. Don Jorge Dangond Daza, había nacido el 24 de Noviembre de 1922 y murió a los 86 años de edad, el 11 de Diciembre de 2008. Fue dos veces, alcalde de Valledupar, Gobernador del Cesar y Senador de la República. Sus dos grandes obras literarias fueron: De París a Villanueva, Memorias de un Vallenato y Renacimiento de Valledupar.

Este hombre ilustre, hijo del General Beltrán Francisco Dangond, conservador, quien lucho en la guerra de los mil días. De él, heredó el carácter, la personalidad, lo político, lo exitoso, que fue como hombre de empresas. Su madre fue doña Emma Daza Daza, nacida en esa Villanueva de antaño, hermana también de Silvestre Leoncio, el siempre recordado “Padre Daza” que ungió de carácter de ética y buenas costumbres a la juventud de ese entonces Del padre Daza, heredó su condición cívica y su deseo de servicio, ya que conjuntamente con sus sobrinos, en esa época de los años 1890 en adelante editaban un periódico llamado Ecos de la Sierra Negra.

Comienza echando raíces en Valledupar con la compra que le hizo a Rafael María Lacouture de la famosa Hacienda Convención de la cual se tejieron tantas historias de fábula y fantasía a quien décadas más tarde el desaparecido compositor Hernando Marín le compuso esa inolvidable canción, llamada Bola de Candela. Con esta hacienda forjó y formó don Jorge su capital próspero hecho a base de sacrificios y una honestidad a toda prueba.

El primero de diciembre de 1948 se casa en Valledupar con Elisa Castro Palmera, hija de Dominga Palmera Baquero y Aníbal Guillermo Castro Monsalvo. De este hogar nace un visionario como su padre José Jorge Dangond Castro, quien fue el fundador del canal regional TELECARIBE, luego presidio INRAVISION y RTVC. De igual manera Fernando, el menor de los hijos, quien a muy temprana edad se convierte en "Rey Vallenato" de la categoría infantil y luego Rey de la canción inédita. Fernando es un prestigioso neurólogo e investigador que ejerce en Boston, siguen, Elsie, abogada y empresaria, Leonor Elisa, abogada y escritora, Eduardo, abogado y ganadero y Maria Elisa, periodista y empresaria de las comunicaciones. En 1955 es nombrado alcalde de Valledupar.

Sin proponérselo se había convertido en un Arquitecto revolucionario de esta ciudad. El cambio se veía por doquier, las obras, pavimentación y transformación de las calles, la puesta en marcha de la planta de energía eléctrica y la realización de la primera feria ganadera, etc. Fue también concejal y presidente del cabildo durante doce años continuos. Fue también delegado como embajador en Quito Ecuador, durante la presidencia de Carlos Lleras Restrepo. Y por segunda vez fue nombrado alcalde de Valledupar durante la presidencia de Misael Pastrana Borrero. En el año de 1981 bajo la presidencia de Julio César Turbay Ayala fue nombrado gobernador del Cesar.

Escribir sobre don Jorge Dangond Daza es para hacer un libro de tantas anécdotas y realizaciones de su vida virtuosa, llena de triunfos que lo hacen un hombre admirable y orgullo de la región. Don Jorge Dangond, escribió en su libro: De Paris a Villanueva, memorias de un vallenato, sobre el principio de autoridad: "durante mi desempeño como gobernante, como en mi vida particular y privada, los principios e ideales han dado sustento y estímulo a mi vida. He aplicado y defendido el principio de autoridad como la fuerza de lo justo y medio de salvaguardar la paz de almas en las comunidades humanas. He perseguido el bien general, hasta con sacrificio de cosas queridas, si fueron fórmulas para hacer bien a quienes lo merecían o lo necesitaban.Gozo sirviendo, porque es gozo de vivir".

La mejor definición de este hombre gallardo la dio la también desaparecida Consuelo Araujo Noguera cuando escribía para el Espectador: "Dueño de un difícil estilo personal que no es sino una audaz mezcla de aristocracia innata y populismo bien aprendido y bien manejado, Dangond Daza, además de todo un señor: un buen amigo en el terreno de las relaciones humanas, ni más ni menos que un personajazo en una tierra Vallenata". Hombres como Jorge Dangond Daza dignificarán por siempre a su región y a su tierra Villanuevera.