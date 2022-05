¡Enfermera, ayúdeme!

Cuando llegué en 1976 al Curramba Memorial Jóspital a realizar mi año de internado rotatorio, me encontré con los mejores enfermeros y enfermeras del planeta, quienes me enseñaron muchas cosas de su experiencia en todos los espacios donde laboraban. Baste un ejemplo. Cuando me entrené como médico en la Universidad del Cauca en el semestre de ginecología, vi de todo excepto una placenta previa porque no se presentaron en mis turnos; así que, cuando me tocó rotar por sala de partos les advertía a las enfermeras que cuando encontraran una placenta previa me avisaran. Una de ellas me dijo Ve practicando así, saca la lengua, apriétala entre los labios y tócala con el índice. Una metáfora perfecta que pude comprobar la madrugada de turno que me llamó una enfermera para que hiciera el tacto a una parturienta que terminaría en cesárea por esa presentación.

Como ese puedo citar muchos ejemplos de mi formación como médico en el que las enfermeras del hospital San José de Popayán y el de esta ciudad donde ejerzo, me enseñaron a ser mejor médico porque me dieron su experiencia de personas que hacen parte de la primera línea de atención a los pacientes, ellos son quienes los preparan para que sean revisados por los médicos; también, son quienes le salvan la vida a los enfermos con acciones en las que se juegan su propia vida en el desempeño de sus funciones que, en muchos casos, tienen ribetes de actos heroicos, incluyendo el sacrificio de sus propias vidas, como ha quedado demostrado en su entrega a los pacientes en esta pandemia por Coronavirus que se llevó a muchos de ellos a nivel mundial.

Desde 1974 se celebra el Día de la Enfermería el 12 de mayo para conmemorar el día de nacimiento de Florence Nighttingale, italiana, reconocida como la fundadora de la enfermería moderna y una visionaria que estableció los métodos estadísticos de servicios sanitarios y epidemiología, por lo que fue galardonada como la primera mujer perteneciente a la Royal Statistical Society de Gran Bretaña; la conocían como La Dama de la Lámpara, voluntaria en la guerra franco rusa de 1854. Una heroína.

Su legado tiene que ver con los 4 principios fundamentales de la enfermería: promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. Pilares de la salud que comparten con el gremio médico en su concepción de la salud y la vida, como procesos intrínsecos a la atención a los pacientes.

En este día 12 de mayo de conmemoración de la enfermería, quiero dar las gracias a todos aquellos enfermeros y enfermeras con quienes tuve la oportunidad de compartir trasnochos, tristezas y alegrías en la atención a los pacientes y de quienes aprendí un montón de lecciones de sacrificio, entrega a la profesión, ubicar al paciente por encima de todo en este acto de amor que es la medicina.

Y si alguien desea estudiar enfermería en este país y salir preparado de la mejor manera, no lo dude por un instante e inscribirse en la escuela de Enfermería de la Universidad del Cauca, está entre las mejores de Colombia.

