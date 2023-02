Los Fablemans – Steven Spielberg va a sus raíces

Volver a la infancia y revisar los momentos significativos que dieron origen a lo que somos como adultos no es tarea fácil. Las implicaciones son muchas; una de ellas, mirar a nuestros padres como seres humanos imperfectos, con sus pasiones y sueños, pero también sus frustraciones.

Tal vez ésta es la parte más delicada, y es lo que vemos en la disección familiar que hace Spielberg en esta película, que se disfruta a todo nivel por su simpleza y humildad, pero también grandeza.

Sammy Fableman (Mateo Zoyran Francis-DeFord) es el pequeño Spielberg, quien en los años 1950s en New Jersey asiste con sus padres a ver la película de Cecil B DeMille, The Gratest Show on Earth, y queda flechado con la escena del choque del tren, al extremo de recrear el evento en su propia casa usando un tren de juguete y una cámara.

Su padre, Burt (Paul Dano) es ingeniero eléctrico, metódico y estructurado, que contrasta con el espíritu artístico y descomplicado de la madre, Mitzi (Michelle Williams), quien abandona su carrera artística como pianista para dedicarse a la familia, hecho que probablemente desata sus actitudes depresivas.

Otro personaje revelador es el tío Boris (Judd Hirsch), un actor de circo, y el primero que le hace ver a Sammy las complejidades del arte en las relaciones de familia.

Mas adelante lo vemos como un adolescente (Gabriel LaBelle), época en que deben mudarse de estado por el trabajo del padre. Primero viven en Arizona y luego en California, una de las peores experiencias pues debe confrontar el ambiente antisemita que prevalece en el colegio, que lo convierte en víctima de bulling.

Pero quien en realidad provoca la disrupción familiar es el “tío” Bennie (Seth Rogen), amigo de la familia y empleado del padre, a quien Sammy registra en una de sus filmaciones, revelando un secreto que constituye una de las mejores escenas de la película. Sammy descubre el poder de la edición, y las distintas maneras de contar una verdad.

En otra ocasión usa su filmación para manipular al siniestro compañero que lo agrede en el colegio, mostrando una faceta noble de él, que no sólo lo sorprende sino lo desbarata.

Escrita por Tony Kushner y Spielberg, la cinta es la más autobiográfica de Spielberg, y culmina con una escena donde conoce al legendario John Ford, interpretado por otra gran figura del cine, lo que resulta un verdadero tributo al séptimo arte.