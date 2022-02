12:00 AM Opinión

¿Rusia en las elecciones de Colombia?

Ahora bien, la influencia externa de Rusia y China en el debate electoral interno no está probada. Sin embargo, no se descarta la manipulación de los hilos del poder, especialmente por parte de Rusia como ya lo hizo en la campaña de Trump en los EE.UU. Pero, soldado avisado no muere en guerra.