Opinión

La izquierda patinando y la derecha bailando

Gobernar un país no es tarea fácil y menos cuando está dividido en dos pedazos iguales. Por una parte, una izquierda que no acepta ninguna crítica a su gobernante, todo lo ven bonito y perfecto; una derecha, que todo lo critica y no reconoce nada bueno, y espera soluciones mágicas a los graves problemas de un país perversamente saqueado.