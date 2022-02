Trotar para salvarse

“Tu cuerpo es templo de la naturaleza y del espíritu divino. Consérvalo sano; respétalo; estúdialo; concédele sus derechos”

HENRI-FRÉDÉRIC AMIEL

Cuando me dicen que algo es imposible me inspiro para hacerlo posible, cuando inició la pandemia y durante la cuarentena estricta, me subí de peso, experimenté ansiedad y depresión propia de estar en un frio apartamento en Bogotá lleno de privilegios (aclaro) pero pocas libertades, pensar en quienes vivían ese periodo en hacinamiento, entre violencias y austeridad me hacía sentir un profundo dolor, pero volvamos al tema de los “imposibles” al subirme de peso me decían que no podría bajar y que me tenía que condenar a estar con poca salud y en un principio de obesidad que hacía daño a mi diagnóstico de hipertensión.

Era un panorama caótico y estremecedor, me surgían muchas preguntas y un día decidí no atormentarme más y accionar soluciones, no era otro el camino sino el de activar cambios en mi vida, me hice consciente de lo que consumía en mi dieta, en noticias, en mis pensamientos, de lo que escuchaba, comencé a hacer detox holístico que implicó irme hasta de grupos de chat, distanciarme de algunas personas, acercarme a otras, cambiar contenidos de lectura y escucha, respirar con consciencia, bailar, orar, meditar y trotar, ese mix me salvó la vida y me reconectó a mi ser alegre, creativo y enérgico; estar subida de peso no implicaba solo un tema estético y estar incómodamente pasando a comprar tallas grandes que en mi vida había usado, sino también a no sentirme en paz, a tener alteraciones del sueño, irritabilidad, pesimismo y sensación de derrota, eso me hizo acercarme a mi esencia humana y a dejar de exigirme perfección, porque justo esas situaciones hay que buscar deleitarlas y lograr el mayor aprendizaje.

Desde pequeña me ha gustado hacer deporte especialmente ciclismo y atletismo (sin negar mi afición adolescente por ver futbol, lo cual ya cambió) y darme cuenta que las ocupaciones y la resignación a vivir una aburrida vida adulta bogotanizada, me había alejado de esas buenas practicas que me liberan, empoderan y me hacen feliz, me llevó a recomenzar mis rutinas de ejercicios para salvarme, trotar fue fundamental, iniciar no fue fácil pero en la actualidad he logrado mis mejores marcas y hace parte de mis días, cuando no puedo hacerlo lo extraño pero siempre priorizo ese tiempo conmigo, con mis emociones y la música, porque escuchar música hace parte de la sanación y el despertar de los sentidos, apasiona hacer cosas que te conectan y te recuerdan que estás viva.

Detener el tiempo empleado para el teléfono, las redes, el informe y mil cosas que hay que hacer, regalarse pausas activas hace que vuelvas con toda a terminar con éxito las responsabilidades, aunque pensamos que regalarse espacio para el ocio o el descanso es perder el tiempo, realmente son recargas que motivan a seguir con toda.

Hoy puedo decir que el imposible de muchos, que ponían por la edad o por el poco tiempo que tenía para cuidar mi cuerpo y mi salud, se traduce en 15 kilos menos, en sueños reparadores, salud integral, consciencia de alimentación sana, mejor estado de ánimo, manejo de situaciones estresantes y amor propio, el cuidado no es exclusivamente por abandonar la obesidad desde la condición estética que te exige verte esbelta sino esencialmente por tener bienestar y equilibrar las energías, para vivir feliz, en medio de este proceso en el que trotar y otras buenas practicas me salvaron, me encontré con aliadas que aportaron significativamente pues avanzar con referentes siempre es mejor, por ello les agradezco públicamente desde la sororidad a Denyi y Lenix por su asesoría con las Cetonas un producto genial, a Eliana Melo por ser mi maestra espiritual, a Claudia Chapuis por ser mi amiga de escucha eterna y a la psiquiatra Rosana Rebeca Glück. Gracias Universales mujeres poderosas e inspiradoras, por recordarme que si se puede, por eso afirmo que si lo creemos, lo logramos; les invito a todas y todos a danzar, trotar, consentir sus cuerpos y sus vidas.