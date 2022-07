La dama Guajira entre paradojas: Riqueza y Pobreza

La indiferencia es una forma de pereza, y la pereza es uno de los síntomas del desamor.

Nadie es haragán con lo que ama.

Aldous Huxley

Hace unos días recibí un mensaje (lapidante) de la realidad de mi tierra, me lo envió la pediatra guajira Iliana Curiel, el mensaje me hizo preguntarme una y otra vez ¿Por qué le fallamos a La Guajira? Le fallan el Gobierno nacional, los mandatarios y su acostumbrada corrupción vestida de “moral”, en realidad le fallamos todos y todas como Estado, con esto quiero decir, que basta de buscar culpables y quedarnos en publicaciones de estudios, hay que hacer algo porque ya sabemos que la cosa está grave y es inaceptable que se sigan muriendo los niños y las niñas en un departamento con tantas riquezas, que paradójicamente se hunde en la pobreza extrema.

Para dar un contexto a lo que afirmo, procedo a compartir apartes del mensaje que Iliana me envió:

Algunos datos de La Guajira y la infancia.

37 niños muertos de hambre y solo vamos en la semana epidemiológica 24. Es decir, que cerraríamos el año con las peores cifras de muerte por hambre en La Guajira en los últimos 5 años proyectado a diciembre, darían 64 casos.

En 2021 murieron 41 niños, En 2020 fueron 52, En 2019 fueron 38 y en 2018 fueron 58. Muy malas proyecciones. El 2022 promete ser el peor año y apenas vamos a la mitad.

Fuente BES INS.

Lo anterior no es un problema menor, es un asunto multidimensional al cual, debemos hacerle frente desde los sectores público, privado, académico, cooperación internacional y ciudadanía activa; es que ya es momento de que la realidad guajira de sed, hambre, corrupción “normalizada”, pobreza extrema, desigualdad social (aguda) e indiferencia termine, esto es un tema en el que todos y todas somos agentes de cambios y aportes, hay que hacer un gran pacto o acuerdo por La Guajira, emprender una intervención efectiva que no termine en el desvío de los recursos, y que no la convierta de tierr fértil y rica a infértil, inmágica y pobre.

Todo momento es perfecto para el cambio, no hay que esperar una muerte y un dolor más, el momento perfecto para detener ese monstruo es ahora, para ello es preciso que se cambien a quienes han vivido cómodos entre acciones corruptas y de una vez por todas tengamos, líderes, líderas, políticos, académicos, movimientos ciudadanos, entre otros, comprometidos con la Dama Guajira merecedora de buen trato y correcta administración de sus muchos recursos, no echemos a perder el honor de ser la cabeza del país y el único departamento entre 32 de Colombia en llamarse en femenino, además tenemos una de las comunidades indígenas más grandes del planeta - la Wayúu - que poderosamente es matrilineal; es que tenemos todo para que no haya muertes (evitables) si se garantiza el derecho a la salud.

La reflexión de las cifras (terroríficas) de muertes infantiles en la Guajira, aparte de llevarnos a comprender que el panorama no es fácil y que nos costará mucho tiempo, inversión y procesos erradicar dichos problemas, debe comprometernos con tomar acciones inmediatas, pues esto no da espera.

Ñapa: ¿Por qué profesionales de tan alta preparación y capacidades están en cargos directivos fuera de La Guajira? Sería bueno tener a Iliana Curiel mujer (Afro Wayúu) en el congreso, ya el camino comenzó a abrirse con las congresistas Martha Peralta E. y Carmen Ramírez B. Lo repetiré sin cansarme, se necesitan más mujeres en el poder para trabajar por La Guajira.