Jugada de laboratorio, títulos

¿En el fútbol, por qué se llama ‘jugada de laboratorio’ a la que se hace con base en movimientos preconcebidos? STAJ, B/quilla

Laboratorio es un espacio dotado de equipos y medios para llevar a cabo investigaciones científicas o sistemáticas o de física o de química, pero también se aplica a lo creado artificial o mentalmente. Cuando en el fútbol se dice: “El gol vino por una ‘jugada de laboratorio’ ”, se sabe que fue ideada por el entrenador, tiza en mano, en un pizarrón. El entrenador, con alguna frecuencia, planifica ese tipo de jugadas, casi siempre con movimientos de dos o más jugadores que distraen o engañan a los rivales. Las ‘jugadas de laboratorio’ (o ‘jugadas preparadas’), implican peligro para el rival, y se ejecutan cuando hay un tiro libre cerca al arco contrario.

A propósito del Mundial de fútbol en Catar, ¿de dónde se originan los títulos de ‘emir’, ‘sultán’ y ‘jeque’? ¿Cuál es el orden jerárquico? Darío Diago A., B/quilla.

No menciona usted ‘califa’, que sería el primer título en orden jerárquico. El término viene del árabe clásico halīfah ‘vicario, teniente'. Este título era otorgado a príncipes musulmanes, quienes, por ser considerados sucesores de Mahoma, ejercían el máximo poder religioso y civil en Asia, África y España. Hubo califas en Medina, en La Meca, en Damasco y en Bagdad, y a fines del siglo X se proclamó el Califato de Occidente (o de España) en la ciudad de Córdoba. En el primer cuarto del siglo XX, los califatos desaparecieron debido a conflictos internacionales y por voluntad del soberano turco, que había asumido el título de ‘sultán’, a cuyos pedidos la Asamblea Nacional turca y el primer presidente, Kemal Atatürk, decidieron la separación de poderes, y como califato solo quedó el poder religioso. ‘Sultán’ significa ‘soberano musulmán o emperador de los turcos’ o rey, príncipe o gobernador mahometano. ‘Jeque’ es de rango menor, y alude a un jefe local con poder de mando, por lo general un individuo entrado en años. ‘Emir’ es un título que los antiguos árabes daban a los caudillos, a los jefes de tribus, a los gobernadores o a cualquier persona revestida de autoridad. Como vemos, ‘sultán’, ‘jeque’ y ‘emir’ no encierran un sentido religioso como sí ocurre con ‘califa’ (directo sucesor de Mahoma). Una jerarquía de mayor a menor, sería esta: califa, sultán, jeque, emir.

Nota: Me escribe Henry Muller, ciudadano francés residente en Barranquilla: “En su columna de El Heraldo del 3 de diciembre de 2022, no contestó a la tercera pregunta, es decir: ‘¿La moda del mendigo o de los pantalones vaqueros rotos desde los tobillos casi hasta el ombligo de dónde viene?’. Como lo mencionó, es, efectivamente, un fenómeno de moda juvenil, pero, como muchas modas, se originó con grupos músicos punk rock (como The Ramones o Iggy Pop) y también grupos músicos de hard rock, grunge y hip-pop). Fuente: <https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeans_d%C3%A9chir%C3%A9> (no encontré el artículo en español)”.

edavila437@gmail.com