12:00 AM Opinión

Querer la paz total

Querer la paz no puede solo significar desmovilizar a los grupos armados y reintegrarlos a la vida pública, es necesario que esto se logre, pero no puede reducirse querer la paz a este fin noble. “La paz tiene sus presupuestos y sus exigencias; no se puede coherentemente querer la paz sin querer también esas otras cosas que hacen posible la existencia de la paz. Por ello, quienes dicen querer la paz y, sin embargo, no aceptan sus presupuestos y sus exigencias son realmente incoherentes y por tanto no debe hacérsele mucho caso”, dice Elías Díaz, y agrega que esa incoherencia muestra cierta ignorancia del cómo.