La historia de la humanidad indica que la búsqueda del poder, o del manejo del Estado por parte de los grupos de interés es lo esencial de la actividad política. El poder de un rey, de un gobernante, siempre es peligroso porque atrae lo peor y corrompe lo mejor. Por eso, las mentes más capaces deben ser las escogidas para manejar el Estado para lograr un desarrollo superior. Deben estar muy preparados, con madurez política para cumplir los sueños de una sociedad. No se puede acceder al poder sin preparación, hay que saberlo usar, tener honradez, temple, tranquilidad, formación, vocación, astucia y destreza.

¿Cuál es el sentido de la lucha por el poder?: el futuro de su gente sin conflictos inútiles y resultados claros y concretos. Luchar con ahorro de energías, sin rencores y sintonizados con la voluntad del pueblo.

Se requiere sensatez para construir el camino de la historia. La felicidad colectiva es la meta de esa búsqueda incesante y la razón del crecimiento espiritual y material. Lo difícil es definir cuál es la felicidad que se debe buscar, porque cada persona tiene opinión.

Lograr un mejor futuro para nuestros hijos y que sean felices es lo que impide un estancamiento. Nunca hay final de un proceso. Siempre habrán nuevas metas superiores y más elevadas y un deseo de superar lo logrado y alcanzar un mayor nivel de desarrollo y un futuro más próspero. El camino nunca llega a su fin.

Hay que conocer el secreto del corazón de cada pueblo para cuestionar lo que creen y por qué creen lo que creen. Vivir sin quejas y aceptando las angustias por no obtener lo anhelado y aun así mantener el espíritu de lucha.

Solo el amor impide que nos estanquemos en etapas improductivas. El amor hace que no renunciemos a mejorar las condiciones actuales. Siempre habrán renovadas aspiraciones colectivas en lo material, lo espiritual, y el manejo sin corrupción de los asuntos públicos.

Con los avances tecnológicos permanentes es imposible llegar a la satisfacción plena, porque siempre hay nuevos y sorprendentes cambios tecnológicos que superan la imaginación e imponen nuevas metas.

Los avances tecnológicos nos obligan a querer entrar a la modernidad con prosperidad.

Los pueblos conocen por las redes y la televisión, y se comparan con otros países que logran avances audaces y se convierten en nuevos referentes para progresar, crecer y modernizar la economía y los procesos de educación.

Hay que impulsar cada proyecto que surja de las aspiraciones del pueblo. Hay que estar vivos, con ambiciones que aunque fallidas puedan corregir el rumbo y continuar avanzando, para sacar todo lo bueno de cada uno. Es nuestro futuro, en constante revisión.

Es lo que motiva a los pueblos a luchar y no sentarse a lamentar y llorar. El que se sienta a llorar y no lucha finalmente se debilita y termina perdiendo el rumbo. Se logran más resultados con procesos colaborativos entre los miembros de una sociedad y no solo con la competencia.

El sistema capitalista basa su modelo en la competencia entre empresas. Pero también hay un sistema colaborativo que busca resultados superiores y la construcción de un ideal colectivo, con el afán de no quedarse atrás como país. Es un sistema diferente a la competencia empresarial, que requiere reglas claras que le den a todo el mundo claridad de su rol y de los resultados a obtener. La felicidad colectiva es resultado de la búsqueda incesante de crecimiento espiritual y material que obligan a una la sociedad a tener sus mejores personas en la política. Por eso la búsqueda del poder.