Opinión

Barranquilla, sacúdete

Por eso el llamado a Barranquilla para que se sacuda. No hay derecho a que esta ciudad sea el centro de tantos escándalos que no pueden ocultarse con su llamado embellecimiento. Algo muy severo pasa en su liderazgo, en el tipo de personas que logran alcanzar altas posiciones. Estos escándalos han trascendido el nivel local y ahora están en la boca de todos los colombianos, y quiérase o no marcan a esta ciudad, a su gente y sobre todo al pequeño círculo de privilegiados que manejan los hilos de poder.