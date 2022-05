12:00 AM Opinión

La década perdida del TLC

Por ello, no es de extrañar el deterioro de la Balanza comercial de Colombia, que las exportaciones de Colombia hacia los EE. UU, que en el 2011, antes de la entrada en vigencia del TLC, alcanzaron los US $21.969 millones, en el 2019 llegaron a duras penas a los US $11.290 millones, para una baja del 50%. ¡Los defensores a ultranza del TLC con los EEUU nos dirán, como en la fábula de Esopo, que las uvas estaban verdes!