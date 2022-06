El triunfo de la tercera edad

Lo acontecido con Rodolfo Hernández un representante de la tercera edad que después de darse cuenta de que a pesar de “no ser político”, como él mismo lo reafirmó, consiguió desplazar a los competidores de Petro, un veterano político de la izquierda, con ánimos de realizar un cambio revolucionario, que conllevaría acabar con fundamentos básicos de una democracia, que aún con sus grandes deficiencias permite ser respetada en el ámbito internacional y local. La democracia es así, todos con los mismos derechos, lo cual es imposible de aplicar cuando cada persona es diferente a otra aun cuando se trate de gemelos. En su otro extremo está el comunismo que desapareció en su concepto original, por su imposibilidad de aplicación, igual que el socialismo que aunque se dice que existe, es realmente una utopía, y sus bases fundamentales nunca han podido ser aplicadas, y no hay ningún ejemplo existente, el más reciente el de Mojica nunca ha llegado a funcionar en todos sus componentes.

La lucha por el poder en los extremos me lleva a recordar aquel gran profesor que nos enseñaba el Mesoismo, en la búsqueda del promedio dorado, que hasta la muerte le costó a Héctor Abad Gómez, al tratar de llevar en sus tiempos un mensaje hipotético de igualdad y oportunidades para todos. Era fascinante oír su defensa, pero decepcionante al tratar de lograr su aplicación. La semilla de la equidad que nos dejó El profe Abad perdura, pero no crece, y las diferencias sociales existirán para siempre, desde la existencia de la humanidad. La juventud que no ha tenido padres, o personas que la apoyen, que no ha vivido situaciones ejemplarizantes, y que muchas veces no ha entendido la historia, que no sabe que el poder puede ser autodestructivo, con el actual ejemplo de la guerra de Rusia contra Ucrania, pero con un buen número de episodios similares que dejan al homo sapiens como el animal más peligroso.

La juventud, de la cual los de la tercera edad hemos visto pasar, no recuerda lo que pasó antes, ni lo respeta, ni lo reconoce como fundamental para sus decisiones. Muchos no han tenido ni tendrán la oportunidad de contar con un padre ni otra persona, que de diferentes formas nos mostraron la verdad de la vida, con el reconocimiento frecuente de que estábamos equivocados, al olvidarse que la experiencia necesita de los años, de la formación, de la educación, y de la investigación, para no dejarse imponer falsas ideologías y gobiernos, descartados en la práctica por sus desastrosas consecuencias.

Para los de la tercera edad, que Dios nos tiene con vida, Rodolfo Hernández, el nuevo candidato, no solo nos debe representar a quienes hemos sobrevivido a tantas situaciones difíciles, sino también nos impulsa a convencer a todos aquellos que ignoran el pasado, que por su inmadurez natural no tienen idea de las consecuencias que tendremos que enfrentar, el desastre ha sido la consecuencia ejemplar en otros países hermanos, como Cuba, Venezuela, o Chile.

Es un error, desconocer que el país tiene grandes deficiencias en su funcionamiento, en justicia, inseguridad, corrupción, educación, salud, manejo energético, economía, agricultura y tantos otros campos, no es suficiente con los esfuerzos demostrados en el gobierno actual, que en algunos ha mostrado logros y en otros, no ha logrado superarlos.

El nuevo presidente, representante de la tercera edad, debe tener una gran asesoría para involucrar esa juventud que tanto nos hace falta, para corregir en forma prudente, eficaz y constante los errores del pasado. Fortalecer el sentimiento solidario, invitar, e incluir aún a los perdedores a trabajar por un país, que deje atrás una historia de odios y guerras continuas.