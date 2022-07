Los actos, actitudes humanas, decisiones, programas, política individuales o del estado, todo ello si es bueno, edificante, constructivo, si favorece a la comunidades, debe ser suficientemente divulgado. Muchas veces por modestia, por humildad, por decoro o ausencia de publicidad, tales acciones se desconocen y no se traducen a una aceptación colectiva. Hoy, en esta columna queremos resaltar dentro del concepto de la extraordinaria labor de la gobernadora Dra Elsa Noguera en el Departamento, en todos los frentes de su administración, un aspecto selecto correspondiente a la Secretaría de Desarrollo que está impactando de manera muy puntual y gigantesca en la población del departamento del Atlántico.

Recientemente en un lúcido y sencillo evento en la Plaza de la Paz el titular de la Secretaría de Desarrollo Doctor Miguel Vergara Cabello en una presentación ante nutrida concurrencia, con elegancia y discreción además de estupenda narrativa y sindéresis, le mostró a los asistente los desarrollos de su labor y de su equipo que lo acompaña, en las tres áreas de su responsabilidad: Turismo, Agro y emprendimiento comercial e industrial. Información que correspondió a lo que la administración departamental ha llamado acertadamente Informe de labores o Balance de cuentas por cada semestre. Y lo que allí se escuchó, se mostró y se comprobó fue algo verdaderamente de felicitar y divulgar.

En turismo con un Subsecretaría altamente bien dirigida y estructurada pudo observarse que los adelantan son impresionante, no solamente en materia de inversiones en diferentes municipios y estadísticas de visitantes sino en desarrollo y alta diagramación de programas e incentivos que nos han introducido en el mapa turístico nacional, posición que ya veníamos persiguiendo desde las administraciones anteriores. Puerto Colombia con su renovación e inversiones se prepara para continuar la habilitación de playas, nuevo centro gastronómico de colonias extranjeras, esculturas y la infraestructuras de plazas y parques, vías, planificación urbana. En la misma onda se encuentran Usiacurí, Salina del Rey, Piojo. Prácticamente toda la costa limítrofe con Bolívar para el desarrollo de competencias deportivas sobre el mar y municipios como Tubará, Galapa, Sabanagrande y otros más que por falta de espacios no mencionamos, entraron ya en esa onda del turismo de avanzada desde donde no se podrán salir sino para progresar.

El caso del impulso del Agro en el departamento es inigualable. En Repelón como referencia ya se construyó el aparato productivo del cultivo que antes no tenía soporte porque dependía del paga diario y ahora encontró una vía expedita para el crecimiento y el desarrollo. Ya hay 1.500 campesinos asistidos desde su siembra, técnicamente apoyados y financieramente protegidos desde la misma Gobernación con financiaciones cómodas de su producción y comercialización. Para no mencionar los incentivos en productos de siembra inmediatas futuras. Y en cuanto al panorama ya activado técnica y financieramente del emprendimiento de verdad da gusto observar y palpar en la Plaza de la Paz los progresos, el camino despejado para renglones como la alimentación, artesanías y manufacturas de ropas y objetos de arte. Toda una verdadera demostración de avance y progreso, con apoyo igualmente técnico, financiación y acompañamiento empresarial. Por todo ello hemos dedicado esta columna a resaltar una actitud que acompañada de otras similares muestran un horizonte de grandes esperanzas en la reactivación económica de nuestro departamento.