Inaudito pero cierto

Cuando el gobierno nacional a través de sus ministerios o dependencias descentralizadas ordena los estudios preliminares, socialización, fechas presuntivas de apertura de licitaciones, pliegos etc., es porque ha incluido y aprobado en Consejo de Ministros una apropiación presupuestal inmediata o a mediano plazo para comenzar determinado programa, obras o estructuras especiales. Es más o menos una reserva presupuestal que Minhacienda tendrá que hacer para un arranque y seguimiento de ese tortuoso camino que es el andamiaje del andar del Estado.

Con la cárcel de Candelaria así llamada en el Atlántico por estar cercana a este Municipio, todo el proceso se adelantó hasta el extremo de que la socialización con funcionarios venidos de Bogotá encontraron problemas justificados por la población de dicho municipio, que no se sintieron satisfechos con la explicaciones del proyecto tan cercana a ellos. La respetable opinión de los habitantes de Candelaria tenían razón en muchos aspectos ante el posible radio de influencia que pudiese tener esta mega cárcel en una extensión de 45 hectáreas. Los anteriores Gobernadores del Atlántico y la Dra. Elsa Noguera se interesaron muchísimo en el proyecto, lo apoyaron, lo justificaron, anunciaron coparticipación porcentual en los costos de la obra y un acercamiento respetuoso, dialogante con la comunidad de Candelaria. Todo estaba alineado para que esta construcción se iniciara, pero de la noche a la mañana en estos días sale el Ministro de Justicia a decir públicamente que hay voluntad para proseguir con el proyecto pero que se aplaza porque no hay dinero. Se acabó. Se agotó. ¿Entonces nos preguntamos si fue que nos dijeron mentiras? ¿Por qué avanzar tanto como se avanzó cuando creímos que la licitación estaba a punto de abrirse, si no existían los fondos? ¿Será que se desviaron, como es costumbre en Bogotá, para financiar otras estructuras en el interior del país como viene sucediendo consecutivamente?. Tenemos en el Atlántico el 150% de hacinamiento en las cárceles locales. Siguen llegando traslados de otras capitales y municipios. La Justicia es criticada, muchas veces con razón, por dictaminar casa por cárcel a decenas de maleantes peligrosos que sencillamente no tienen espacio en los lugares de reclusión. O lo que es más grave, “sobreseimiento por ausencia de pruebas contundentes”. Si hay alguna necesidad prioritaria en este Departamento y en el Municipio de Barranquilla es la construcción de nuevos espacios carcelarios porque el hacinamiento es tan grave que óigase bien, no hay en algunos lugares sitio para que un detenido se coloque para dormir.

Es una vergüenza comprobar que los gobiernos centrales a través de los años se prodigan en ofrecer, iniciar y construir grandes obras de infraestructura, que si son necesarias, nadie lo niega, en otras capitales del país, pero muchas veces no son urgentes o prioritarias. Con un cinismo impresionante se anuncian ocho billones de pesos para próximas obras en la Región Caribe. Las comprobarán nuestros bisnietos. Entonces para qué tanta promesa, tantas inauguraciones, tantas mentiras sí súbitamente salen con la frase: se aplaza porque no hay fondos.