Discurso sobre la Ley

El espacio para estas columnas no nos permite profundizar en un tema que es de alta alcurnia jurídica pero aún así trataremos de ser en la retórica misma lo más elemental posible para que los gruesos de los lectores no familiarizados con las ciencias jurídicas nos puedan entender. El caso es que para comprender la Ley en su más estricto origen hay que remontarse a la Ley Natural. Esta es la que nos proporciona la naturaleza, la que se explica con teorías profundas como la Evolución de especies. La que tiene un origen sobre lo natural, que en varias religiones se atribuye a una inteligencia o Ser Superior que adquiere diversos nombres, etiologías y caracteres.

Esa Ley Natural engendra la Ley positiva, aquella estructurada por el hombre para ser aplicada a los seres humanos. Así lo concibieron los clásicos como Platón y Aristóteles, los Sofistas en general en la antigua Grecia y modernos intelectos como Recasens, Duguit, Del Vecchio. Hans Kelsen profundizo en esto en su Teoría General Del Estado que es un compendio que diseña la Ley Humana para ser aplicada a las conductas y tiene que ser general, no particular. Significa que no puede haber una Ley para cada ser viviente en ninguna civilización. Es la Ley para todos y todos tienen que cumplirla. Con las variaciones propias de los seres vivientes, núcleos de sociedad, costumbres, culturas.

La Metafísica como ciencia suprema explica la Ley como el génesis de la Teoría del Estado, una ciencia donde nacen las leyes de los países libres y obviamente el Derecho Constitucional, la madre de los reglamentos básicos de las Leyes Positivas. Beneyto habla y escribe sobre este tema fascinante. Santo Tomas de Aquino es el clásico que arma un esquema completo sobre el tema para mejor comprenderlo. Cuando en 1755 Montesquieu escribe sobre el tema lo eleva a la categoría de obligatorio sin excepciones. Es decir la Ley no se puede aplicar según las simpatías de cada quien y al capricho de quienes la administran. Ni siquiera los jueces investidos para aplicarla pueden modificar su destino.

Rousseau lo afirma:" En el estado de la naturaleza los hombres vivían en libertad e igualdad más como esto era insuficiente para una buena convivencia se hizo necesario el Contrato Social y se construyó el Estado. El mismo, el Estado funciona a través de la Ley". Con lo cual se deduce que todas las estructuras jurídicas de países libres especialmente donde se practica la democracia, la Ley es una sola para todos, por más alto poder que tenga puede fracturarla y aplicarla con nombre propio al gusto particular. Con esto afirmamos en forma contundente que lo que se vislumbra en Colombia en la actualidad es una forma cercana a querer aplicar la Ley según el capricho de algunos según cada circunstancia en particular.

Este corto discurso pero al mismo tiempo largo y posiblemente fastidioso para muchos tiene la intención de demostrar que en el país actualmente se quiere borrar por diversos motivos equivocados a quienes aplican la Ley. Porque está destinada a regular conductas. Quien no cumple Ley la viola, quien la viola debe castigarse. No hay excusas, no hay preferencias, no hay privilegios. Lo más a lo que se acercan sus variaciones es a los atenuantes. Como por ejemplo si alguien mató a un intruso en su hogar estaba en defensa propia. Pero esos atenuantes no tienen, no pueden tener como ahora, que este actuó así porque es grupo político, o este si puede o no puede ser castigado porque el narcotraficante actuó de esta manera o de otra forma. No intentemos en altas esferas violar la Ley porque serás duramente castigado.