12:00 AM Opinión

Altisima accidentalidad

Cada día tenemos más vehículos. Ya hoy día, no cabemos en los espacios que llamamos avenidas y calles en la ciudad a ciertas horas especialmente las críticas. Si a esto sumamos la conocida impericia donde cualquiera se sube un timón creyendo que está manejado el horno de la casa, si agregamos la desobediencia porque hay que llenarse de licor por cualquier causa porque así soy yo, si no vemos ni un policía en las peores horas de congestiones, si reunimos todas estas falencias, la sola falta de vías no es la respuesta.