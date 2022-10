12:00 AM Opinión

Realidad a la carta

En un mundo en donde cada vez menos se cree en el hecho comprobado y más en la versión acomodada, en donde la realidad ya no se puede validar por los cada vez más manipulables sentidos, y en donde aceptamos con una mezcla entre resignación e ignorancia el entregar nuestra privada individualidad por acceder a las autopistas de los servicios digitales, no son pocos los gemelos virtuales que andan dando vueltas, y no solo son de Bruce Willis. Lejos no está el día en que podamos acceder a una realidad a la carta en donde podamos escoger al gemelo que queramos ser; y lejos tampoco está el día en que alguien decida por nosotros cuál gemelo debe prevalecer.