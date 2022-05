Datos y conjeturas

Basados en las estadísticas de las últimas tres elecciones presidenciales, el porcentaje de votantes habilitados que acudirá a las urnas el próximo domingo apunta al 53 o 54%; y aunque la tendencia marca un leve aumento en la participación en la segunda vuelta, lo cierto es que una abstención tan cercana a la mitad del censo electoral traduce inmediatamente en que elige la mayoría de lo que ya es una ventaja pírrica a la luz de los números. Termina ganando, como pasó en el 2010 y 2014, el que más votos sume dentro de la minoría que votó. Eso, aunque sea legal, no es un buen indicador; pero es lo que hay.

Podría suponerse con algo de optimismo, necesario por estos días, que la participación de los jóvenes en los movimientos sociales vividos en los dos años anteriores se traducirá igualmente en un aumento de la participación de dicho segmento poblacional en las elecciones; pero los mismos datos se encargan de bajar el tono de dichas expectativas. Si la participación no trasciende del activismo digital no tendrá efectividad alguna en el mundo real. Al momento hemos visto mucho de Twitter, Instagram, Tiktok, fotos en redes y tendencias en hashtags; pero nada de eso le gana al voto depositado. Si los jóvenes no vencen por fin la apatía ausente con que se les tiende a estereotipar, de poco o nada habrá valido la sangre derramada en la calle por ellos mismos. Ya muchos nos han enseñado de lo que son capaces y lo que esperan. Es tiempo de reclamarlo.

La abstención es, humilde opinión, de los primeros y más importantes temas que como sociedad supuestamente democrática debemos trabajar. La percepción de legitimidad de todo el sistema pasa por la masiva participación. En la medida en que, e independientemente de los resultados, la elección sea producto de un consenso realmente mayoritario, se equilibrará lo que a la luz de los procesos es legal con la percepción y valor que la ciudadanía le dé a ese resultado. No siempre coincide lo uno con lo otro, y en estos momentos particularmente tensos y peligrosos es casi imperativo que no haya dudas ni peros. Gane quien gane, que lo haga bien y con el reconocimiento general. Sobre esto último preocupa y hasta molesta la actitud irresponsable por incendiaria de expresidentes como Uribe y Pastrana y algunos senadores afines a sus posturas, dedicados en las últimas semanas a sembrar más dudas y cizaña sobre la transparencia del proceso electoral que las que por tradición histórica ya se tienen. Seguro que don Misael le habló a su hijo Andrés la noche del 19 de abril de 1970. Debe ser por eso que está tan preocupado…

Si no se inventan nada raro y se puede salir a votar, ojalá que sea masivamente, en paz y con respeto. Si llegare, como parece, a ser necesaria la segunda vuelta, que en estas semanas que hagan falta no nos terminemos de acabar a punta de falsas noticias o conspiraciones. Vistos los datos, pasaremos de las conjeturas.

asf1904@yahoo.com

@alfredosabbagh