¿España hace hoy la mejor música urbana del planeta?

La música urbana, como tenemos claro, se apoderó desde hace varios años del mercado musical latino del planeta, incluso más allá.

Y una de los países claves que invadió por supuesto fue España. Ya incluso tiene estaciones de radio 24 horas dedicadas al género. Y si repasamos las más reproducidas de Spotify en el país, el género domina la lista con comodidad.

Pero con el paso de los días los españoles empezaron a producir sus propios artistas y ganar reconocimiento.

Pero lo que muchos no veían venir era que le dieran una vuelta al género de tal nivel que en los últimos tres años han publicado dos obras grandiosas de la mano de Rosalía con su disco El mal querer y C Tangana con El Madrileño.

Los discos de Rosalía y C Tangana han sido considerados por los críticos como los mejores discos del año no solo del género urbano, sino de la música en español.

Rosalía, nacida en Barcelona y metida en la música desde joven, publicó su segundo disco El mal querer en noviembre del 2018. Un disco brillante, arriesgado y muy experimental. Una mezcla de géneros que iban del flamenco al trap. Del hip hop al rap y el pop. Todo el planeta se rindió a sus pies. Sus coreografías impecables y look muy particular la llevaron a ser la preferida de influenciadores en EE: UU. Se llevó 7 Grammys Latinos. Colaboró con artistas como Billie Ellish & The Weeknd.

Este año se prepara para lanzar su nuevo disco, el tercero de su carrera, titulado Motomami.

El caso de C Tangana, que por un tiempo fue pareja de Rosalía, tenía una carrera de hace varios años. Desde el 2005 ya era conocido en el mundo del hip hop Español. Fue migrando con la moda hacia el reguetón. Y las cosas no iban mal. Pero cuando todos esperaban un disco cargado de colaboraciones de artistas reconocidos del género urbano apareció en su disquera con un disco titulado El Madrileño , uno de sus apodos de tiempo atrás.

El disco era todo lo contrario a lo esperado. Una fina mezcla de géneros tan diversos que coherentemente lograron encajar en un disco. Rock, pop, hip hop, electrónica, salsa, música cubana y brasilera. Con artistas reconocidos como Calamaro, Jorge Drexler, Gypsy Kings, Eliades Ochoa, José Feliciano, Kiko Veneno, Toquinho y muchos más. Un disco lleno de colaboraciones entretejidas brillantemente entre sí.

Fue el disco del año latino del 2021. Y la revista Rolling Stone en EE. UU. lo ubicó en el top 10 del año, incluyendo discos anglo.

La clave de estos es que fueron concebidos como álbumes completos. No una simple colección de canciones y hits del momento. Y es que la eternidad musical se logra con álbumes y no con canciones. Las canciones son la moda de una temporada. Con un álbum se deja un legado. Y eso han comprendido bien Rosalía y C Tangana.

El reguetón latinoamericano tiene en su historia discos importantes como Barrio Fino de Yankee , los discos de Tego Calderón y más recientemente discos de Calle 13 (Residente) y Bad Bunny.

Pero la tendencia del reguetón es producir canciones, sencillos, hits y videos. Es una estrategia musical de disquera, que tiene una lógica en tiempos donde cada vez menos se consumen álbumes.

Pero España tiene una historia musical tejida con discos y no solo simples canciones. De Mediterráneo de Serrat a Más de Alejandro Sanz.

Y ese ADN le ha permitido tener los dos mejores discos urbanos de los últimos años.