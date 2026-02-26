El lanzamiento del álbum Siembra de Willie Colón y Rubén Blades fue el 7 de septiembre de 1978 y, a los pocos días, los miembros de la Fundación Cultural Casita de Paja, lo repetíamos en el picó y lo bailábamos en la pista del rumbeadero preferido por un grupo de intelectuales de la ciudad para filosofar acerca del fenómeno salsa y su música.

Esto ocurrió así de rápido porque Alberto ‘El Flaco’ de la Hoz, dueño de la Casita de Paja y sumo sacerdote de su picó, fue hasta la caleta segura donde se consiguen estos long playing recién sacados del horno, los muelles de la ciudad, porque los vaporinos siempre traen lo último en música salsa y norteamericana, y a buenos precios. David Pineda y Jorge Algarín los encargaron de una y en poco tiempo tenían el acetato en su equipo de sonido, lo que nos sirvió para seguir hablando del tema a niveles que nos permitieron plantear la posibilidad de invitarlos a presentar Siembra en Barranquilla.

Para esa época, los miembros de la fundación asistíamos los domingos a la emisora Radio Universal, por invitación de Ley Martin, líder del Programa Buenos Días y conocedor de la música salsa, allí presentamos el que llegaría a ser el álbum más vendido del fenómeno salsa. Los que manejaban los controles de la música eran dos picoteros reconocidos de la radio, Jairo Paba y Luis Arias. En una de esas filosofadas salseras, alguien soltó la frase: Hey, ¿y si les decimos a esos manes que vengan a sembrar aquí? Todos volteamos a verlo como gallos mirando sal, hasta cuando alguien dijo: Eche, sí, ¿por qué no?

En ese momento, empezó la aventura. Alguien consiguió el teléfono de Rubén Blades y apostamos a que sí o no contestaba, lo hizo y establecimos contacto con él, al aire, y le tiramos una carreta sobre quiénes eran ellos para nosotros desde la múltiple mirada de lo musical, lo social, lo político, la conciencia latina, que terminamos por convencerlo de lo bacano que sería presentar el concierto aquí. Prometió que hablaría con Willie Colón.

Dos semanas después, Ley Martin nos informó que El Malote acepta venir si le pagan el concierto. Y le planteó al Capitán Visbal, dueño del bailadero La Saporrita, para que se presentara el concierto en ella. Aceptó de inmediato porque nos escuchaba todos los domingos y nos reconocía como personas serias en lo que decíamos. Es más, nos escogió para que acompañáramos a los músicos desde cuando aterrizaran.

El 20 de Julio de 1979, conmemoración de la independencia de Colombia, Willie Colón y Rubén Blades presentaron en La Saporrita el Concierto de independencia.

La próxima semana la consigna: ¡Guapea, Willie Colón!

haroldomartinez@hotmail.com