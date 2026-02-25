La infidelidad es una de las experiencias más dolorosas que puede vivir una pareja. No solo rompe acuerdos explícitos, sino que quiebra algo más profundo: la confianza. Cuando una persona descubre que su cónyuge le ha sido infiel, la sensación suele describirse como un terremoto emocional. Todo lo que parecía estable se vuelve incierto.

La infidelidad no es solo un acto físico; es una ruptura emocional. La persona traicionada suele experimentar una mezcla intensa de emociones: rabia, tristeza, humillación, miedo, inseguridad, culpa y confusión. Es común que aparezcan pensamientos obsesivos, necesidad constante de explicaciones y dificultad para confiar nuevamente.

En medio del dolor surge una pregunta difícil: ¿se puede perdonar una infidelidad? Y si se perdona, ¿es posible reconstruir la relación?

No existe una respuesta única. Cada pareja es diferente. Pero comprender lo que implica el perdón puede ayudar a tomar decisiones más conscientes.

Uno de los errores más frecuentes es pensar que perdonar implica minimizar lo ocurrido. Perdonar no significa:

-Decir que “no fue tan grave”.

-Hacer como si nada hubiera pasado.

-Eliminar las consecuencias de lo sucedido.

-Renunciar a los propios límites.

Perdonar tampoco significa reconciliarse automáticamente. El perdón es un proceso interno que libera a la persona del resentimiento constante, pero la reconstrucción de la relación requiere mucho más que eso.

El perdón después de una infidelidad no depende únicamente del amor que aún exista. Depende, en gran medida, de la actitud de quien fue infiel. Hay tres elementos fundamentales al pedir perdón:

1. Reconocimiento real del daño: no basta con decir “lo siento”. La persona que falló debe comprender profundamente el impacto emocional que causó. Sin empatía, el proceso se bloquea.

2. Responsabilidad sin excusas: frases como “tú me descuidabas” o “no te preocupabas por nuestra sexualidad” trasladan la culpa hacia la otra persona y aumentan el dolor y la herida causada. La responsabilidad implica asumir el error sin justificarlo.

3. Compromiso verificable de cambio: el arrepentimiento no se mide por palabras, sino por conductas sostenidas en el tiempo. Transparencia, coherencia y disposición a responder preguntas son señales importantes.

Cuando estos 3 elementos están presentes, el perdón puede comenzar a gestarse.

Muchas parejas quieren “superar” la infidelidad rápidamente. Sin embargo, el proceso no puede apresurarse. La confianza no se reconstruye en días ni en semanas. Es un proceso gradual.

La persona herida puede experimentar avances y retrocesos. Un día parece estar mejor; al siguiente, una imagen o recuerdo activa nuevamente la angustia. Esto es normal.

Exigir que “ya no hables del tema” suele generar más resentimiento. El diálogo es parte del proceso de sanación.

@drjosegonzalez