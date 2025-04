El Profesor X (Xavier) es un superhéroe ficticio que aparece en los cómics publicados por Marvel Comics en 1963. Es miembro de una especie de humanos conocidos como mutantes que nacen con habilidades sobrenaturales. Su mayor fortaleza: lee y controla la mente de los demás. Se esfuerza por servir y, busca siempre la coexistencia pacífica entre todos. Xavier es parapléjico y en su silla de rueda busca este bien mayor. Rechaza profundamente los métodos violentos y conoce que piensan y elaboran sus enemigos. Esto le da una enorme ventaja. ¿Será cierto que algún día podemos leer los pensamientos de los demás?

Las investigaciones en neurociencias han iniciado desde hace varios años protocolos para hacer de esto realidad. Se han establecido hipótesis y luego, a través de un programa denominado clasificador, se aprende asociar patrones de actividad con diferentes estímulos. Así, el computador puede deducir lo que una persona siente o ve. Otros intentos fueron fallidos como los estímulos auditivos en voz alta o en silencio. Los resultados son muy pobres.

Después de la aprobación de FDA, Neuralink (Musk) implantó Telephaty en un paciente tetrapléjico con esclerosis amiotrófica. Es una batería que se recarga externamente y tiene además 1.024 electrodos distribuidos en 64 hilos que transmiten las medidas de la actividad cerebral en forma inalámbrica. Es una interfase cerebro-máquina y quizá consiga -ojalá pronto- medir las señales del movimiento. Es un gran avance, pero no logra medir o anticipar el pensamiento.

Hay un área oscura que debemos reconocer pues la técnica de investigación es similar. Cuando un miocito dispara el observador nota que este se contrae y lo relaciona directamente. Cuando dispara una neurona no se ve nada, el pensamiento no es visible. Es lo que se conoce como zona ciega. Otros implantes se han utilizado y entre estos señalamos para la enfermedad de Parkinson y los Implantes Cocleares. Entidades como la Depresión u Obesidad Premórbida. No enseñan cómo funciona o piensa el cerebro, tienen aplicabilidad clínica y de ahí su uso. En el encéfalo y sus núcleos profundos está nuestra intimidad y queremos respetarla. Estos implantes no anticipan que estamos cavilando y hacia dónde vamos, ¿por cierto, sabemos que es pensar?

Los protocolos han continuado, información de la Universidad de Sídney quienes le colocan un casco al paciente que permite transcribir lo que está pensando en un texto. La aplicación de este método: superar problemas de movilidad. Se describen con esta técnica problemas de carácter ético. Un grupo de investigadores de Singapur presentó el trabajo con la ayuda de resonancia magnética funcional, MinD-Vis.Las señales la capta la resonancia, esta tiene equipos de aprendizaje automático incluido el modelo profundo denominado Stable Diffusion que decodifica estos signos. El resultado son cuadros de baja calidad que reflejan las imágenes mentales. Se anticipa que con IA en un tiempo corto tendremos dibujos de mejor resolución.

Buscar el origen de los tumores es otro de los proyectos. Investigadores del MIT y el Instituto del Cáncer Dana-Farber crearon un modelo computacional con 400 genes para conocer dónde se originó el tumor. En el 40% de los tumores desconocidos se podía anticipar con precisión el sitio. Ideal este método para cánceres primarios de origen anónimo. La Universidad de Texas, Austin sostienen que con IA podrán ayudar a personas que estén conscientes y no puedan hablar. Se investiga el modelo que puede decodificar un lenguaje continuo durante tiempo prolongado.

La neurotecnología tiene muchas bondades: detecta los cambios en la atención, disminuye la accidentalidad y diagnostica las fases primarias de una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué tal la privacidad en manos de un gobierno autoritario? O detectar los picos de depresión en un trabajo y tomar medidas coercitivas. Se especula ya el derecho a la libertad cognitiva en donde se expone claramente la privacidad mental. Es la autodeterminación, el derecho que tiene el individuo para controlar sus propios procesos cognitivos y conciencia. La intimidad es algo reservado y su apertura, leer los pensamientos, iría contra ese derecho. Quizá esto sea el principio ético que no puede sustraerse de las ventajas que para la ciencia tiene el conocer anticipadamente muchas de las patologías del individuo.

Diptongo: leer la mente: imposible. Lograr la capacidad para comprenderla: el reto.

