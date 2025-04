Los más graves problemas de la comunicación radican en que las personas no saben escuchar, algunas personas no escuchan al otro por estar pendientes de lo que le van a responder, no dejan concluir las ideas e interrumpen el mensaje para dar su opinión sin que el interlocutor haya terminado. Un buen líder busca puntos en común con la gente, y eso sólo lo logra desarrollando una buena capacidad para escucharlos.