Es uno de los aspectos más importantes en la vida de cada ser humano, todos, absolutamente todos, necesitamos estar motivados de vez en cuando, la motivación es el motor que nos mueve parar llegar a feliz término con un objetivo o una meta o simplemente con cualquier tarea que nos encomienden o que nosotros mismos emprendamos, igualmente, para superar cualquier obstáculo o dificultad.

Viene del latín motivus, que significa mover y el de cion que indica acción o efecto, por consiguiente, la motivación puede definirse textualmente como la acción de moverse; es uno de los principios fundamentales del liderazgo y en este contexto se puede definir como los estímulos tanto internos como externos que mueven a una persona a la acción. Para cualquier líder, implica llegar a entender lo que mueve a cada miembro de un equipo en cualquier disciplina en la que se desarrolle ya que en la medida en que un equipo esté motivado, será mucho más comprometido y eficaz en el logro de los resultados.

Independientemente del talento o las cualidades que tenga cualquier persona en el área empresarial, personal o deportiva, entre otras, la motivación nunca será un lujo sino una actividad estratégica; un líder que no sabe las formas de motivar a su gente correrá siempre el riesgo de perder personas talentosas, ver cómo disminuye la efectividad de su equipo y ver cómo se afecta la armonía y comunicación entre los miembros.

La motivación ayuda a las personas que saben lo que tienen que hacer, a hacerlo; ayuda a las personas que saben el compromiso que deben cumplir, a cumplirlo; ayuda a las personas que saben los hábitos que deben romper, a romperlos; ayuda a las personas que saben el camino que deben tomar, a tomarlo; la motivación hace posible lograr lo que queremos lograr. Un líder motivador no es simplemente un inspirador sino un gestor activo del potencial humano, sin embargo, ninguna persona debe esperar que permanentemente alguien los esté motivando, sencillamente porque el día que esto no pase, no encontrará la motivación para actuar.

Algunas personas se motivan con un agradecimiento oportuno, con una mención en una reunión, con una oportunidad de crecimiento personal o profesional, con ser valorados o aprobados por otros, cuando sienten que lo que hacen hace parte de lo que constituye su propósito en la vida, que es una de las motivaciones más profundas y duraderas.

Saber motivar a las personas siempre aumentará tu capacidad de liderazgo, si quieres mejorar tus relaciones con los otros y con tus equipos, motívalos cada vez que puedas, nunca estará de más hacerlo debidamente.

@henrydelae