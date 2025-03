¡Bastante polémica ha generado la serie Medusa! Primero, los pronunciamientos del abogado Abelardo De La Espriella, manifestando interponer demandas contra Netflix y la serie por transgredir el derecho al buen nombre de una prestigiosa familia barranquillera, hecho que disparó el interés de la audiencia, pues la censura realizada causó el efecto de promocionar más la serie y la convirtió en tendencia, ya que en pocos días acumuló un gran número de visualizaciones, al punto de convertirla en un éxito para la plataforma, arrasando en reproducciones y llegando a los primeros lugares.

Simultáneamente a los pronunciamientos del “defensor” Abelardo De La Espriella, los cuales resultaron ser parte de la estrategia publicitaria para promover la serie, se desataron las críticas y comentarios por el acento de los actores “cachacos” tratando de hablar “costeñol”. Las diferencias culturales en todo sentido, incluyendo la entonación y el vocabulario, han sido punto de diferencia entre los costeños y los del interior durante toda la vida.

Cómo no podía escribir una opinión sin tener un argumento, me dediqué a ver los doce capítulos de la serie sin despegarme un minuto de la pantalla, aprovechando que el lunes era festivo y no había nada más interesante para hacer. A medida que iban transcurriendo los episodios, el desenvolvimiento de la trama me demostraba que parte de la historia era ficticia y no encontré una familia prestante barranquillera a la cual relacionar con unos hechos similares.

La serie está realizada por profesionales, con un reparto de actores de alto nivel, como Juana Acosta, Manolo Cardona, Carlos Torres, Sebastián Martínez, Diego Trujillo y otros. Esta producción sorprende porque muestra a Barranquilla como una ciudad competitiva e importante, los escenarios y locaciones donde fueron grabadas las escenas permiten dar a conocer el desarrollo y la belleza de la ciudad.

Sin duda alguna, la producción de series nacionales va en auge y Medusa es una prueba de esto. No tengo ningún tipo de crítica y creo que Colombia cuenta con directores, actores y locaciones para realizar grandes proyectos de la industria cinematográfica que le permitirán competir con las más afamadas producciones del mundo.

¡Qué bueno para los creadores de Medusa, para todos los actores y quienes participaron, y por haber escogido a Barranquilla para el rodaje! Que esta producción sirva de ejemplo para que se realicen muchas más de este tipo y hacer del entretenimiento una fuente generadora de empleo, de talento y de ingresos. Apoyemos las producciones nacionales y no te prives de ver la serie Medusa.