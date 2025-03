Desabastecimiento

He escuchado cualquier cantidad de disculpas que les dan a los pacientes en cada EPS para no responder con sus obligaciones, pero la última que me tocó es lo máximo: dígale al doctor que cambie el diagnóstico para poderle entregar ese medicamento. Preocupado ante semejante argumento, pregunté al paciente si había sido un médico quien le dio esa respuesta y me responde que fue una secretaria.