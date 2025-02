Preguntándole a IA sobre lo que es el virus y el síndrome, me responde: “Para que un síndrome se convierta en un virus, tendríamos que definir primero qué entendemos por “síndrome” y qué entendemos por “virus”. Un síndrome es un conjunto de síntomas que ocurren juntos y que sugieren una enfermedad específica, pero no es la enfermedad en sí misma. Un virus, por otro lado, es un agente infeccioso que causa enfermedades. No hay una transformación directa de un síndrome en un virus. Un virus puede *causar* un síndrome, pero el síndrome en sí mismo no se convierte en un virus”.

Tomando las definiciones de IA, y aplicándolas con lo que sucede en La Guajira, con los bloqueos; superan los 282 anualmente y, en los últimos tres años han sido recurrentes. Para el 2024 fueron 333 bloqueos de acuerdo a las estadísticas de Cerrejón.

Supuestamente es una manifestación social, pero causa malestar y afectan la economía departamental de manera sistemática, en especial los sectores turístico y minero, siendo El Cerrejón el que ha llevado la peor parte. Pero lo más grave, son los actos terroristas, con las voladuras a la línea férrea.

Lo más preocupante es que no nos pellizcamos. Siendo Cerrejón la espina dorsal de la economía, el mayor generador de empleos de la región y las regalías, beneficiando a La Guajira y a los municipios productores y su área de influencia. Sin embargo, ¿Dónde están las voces de los alcaldes, concejales, líderes, autoridades indígenas y de la comunidad en general? Solo se escucha la voz del gobernador. Cerrejón, además de lo dicho ha invertido millonarios recursos en su área de influencia, relacionado a la Responsabilidad Social.

¿Quiénes están detrás de los atentados a la vía férrea del Cerrejón? No podemos negar que hay manos oscuras en su ejecución, y la derecha no es, lo que viene generando traumatismos a la empresa, la cual ha manifestado tener variables que afectarían la economía de la región: vacaciones colectivas o un cierre temporal. El pronunciamiento oficial de la Mesa Más La Guajira, es preocupante tantos bloqueos, a lo que se hace necesario pellizcarnos con tiempo, o las consecuencias pueden ser catastróficas y después vendrán las lamentaciones y ya para qué.

Causa indignación que un número minúsculo de nativos wayuu, apoyados por vividores oportunistas y políticos detrás de bastidores, estén bloqueando el progreso y desarrollo de La Guajira. Las consultas previas, exigencias desorbitantes han retirado las inversiones de parqueos eólicos. Sirius 2 no quiere saber nada de la Guajira y lo de Cerrejón ya está dicho. Los retenes de cabullitas y demás obstáculos hacen devolver a los turistas. Este es el panorama para La Guajira. Definitivamente este virus es de incalculables proporciones.

