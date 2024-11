Omnipotente y omnipresente son dos de las características propias de algo tan privado como el lenguaje. Toda nuestra actividad consciente e inconsciente está llena de palabras y las frases configuran nuestro cerebro. Suena como fantasía, pero los secretos del lenguaje direccionan las investigaciones en neurociencias y son clave para los progresos de esta disciplina. Es atractiva esta área y, nos lleva sin tropiezos - salvo que no entendamos- al desarrollo de esta disciplina. Está llena su investigación de áreas clínicas y por supuesto del aterrizaje de nuevas aplicaciones en el tratamiento.

Lleva el lenguaje a los bots -aplicación en talento artificial- y el interlocutor no puede definir si está hablando con un computador o con un humano. Son programas informáticos desarrollados para desempeñar tareas en forma automática y es el futuro por dónde camina la inteligencia artificial. Haga el salto a la ingeniería neuromórfica y encontrará sistemas informáticos basados en la estructura del sistema nervioso. Son imitadores de los sistemas neuronales.

El lenguaje llena al mundo: existen cerca de 7000 lenguas y aunque son incomprensibles entre ellas, tienen un registro común en el cerebro y utilizan las mismas estrategias de comunicación. El encéfalo transmite esta información eléctrica la cual permite que entendamos el mundo orientando nuestro carácter y comportamiento. Ese juego de dendritas que reciben y axones que llevan, es el verbo de la información. Quizá esto llevó a Broca (1861) y diez años más tarde a Wernicke a precisar las áreas del lenguaje expresivo y receptivo. Estos trabajos pioneros dieron pie a futuras consideraciones y hoy sabemos que la estructura funcional del lenguaje está repartida en varias áreas del cerebro. Son ya 40 años de discusiones.

Ser políglota es usual en este mundo sin fronteras. Es interesante cuando por alguna lesión el paciente desarrolla una afasia bilingüe. Siempre se ha pensado que la lengua nativa es más resistente, la que poco pierde y fácil se recupera. ¿Es cierto? Durante las terapias lo primero que viene es el lenguaje que esté más automatizado y más fácil de regresar. El primario, si se utiliza poco, requiere más estrategias docentes y elaborar estas es un proceso rehabilitador más lento y extenso. La frecuencia del uso condiciona la plasticidad y acá lo irreflexivo marca la velocidad de la recuperación.

El cerebro lingüístico mantiene y construye relaciones con muchas facultades. Para hablar bien necesitamos la memoria, visión y audición, motricidad. Que tal hablar sin tener empatía: sería una comunicación sin calor y no llegaríamos a expresar sentimientos. Solo existe un lenguaje humano y la diversidad es solo aparente y superficial. Tenemos un solo cerebro lingüístico: cultivarlo es parte del cuidado básico de esta estructura.

Hace unos años llevaron a mi consulta a una paciente de uno de los pueblos del Caribe. La familia notó que al levantarse en la mañana hablaba como “portugués”. Nunca había estado en ese país, no conocía el idioma y su lenguaje, exacto, a los nativos de esa región. Lo investigamos y estudiamos; no existía historia de lesión neurológica o padecimiento psiquiátrico. La rotulamos como Síndrome del Acento Extranjero y nuestro grupo la exploró. Incluso, un profesional en salud mental. No encontramos la causa. Algo que se describe como simple, el lenguaje, de pronto nos dispara algunas situaciones que no entendemos o encontramos origen.

Dato curioso: el cerebro lingüístico de las personas sordas que se comunican mediante signos es similar al de las personas que se comunican a través de lenguas orales. Esto confirma que la de signos es lengua natural y tienen un proceso en su desarrollo muy similar al de las hablas orales. Entender el lenguaje se ha convertido en un poderoso instrumento para conocer nuestra especie, identificar sus métodos y descubrir la explicación de los hechos. Dicen que el rostro es el cristal de las emociones: es el reflejo del alma. ¿Un niño cuando algo no le gusta se tapa los ojos en un intento de que desaparezca?

Mi especialidad depende de las nuevas técnicas y tratamiento de estas soluciones planteadas y, con las herramientas de inteligencia artificial, seguiré avanzando y edificando.

Diptongo: Michel de Montaigne: “La palabra es el arma de los humanos para aproximarse unos a otros”

@Rembertoburgose