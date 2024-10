Aun cuando, mucho de lo que se dice, de la tercera edad, mayores de 60 años, pareciera cada vez peor. Podemos con mucha seriedad, confirmar que, al fin, nos llega una buena. El mundo y sus políticas modernas se sienten preocupados, por el envejecimiento de una población, con presencia mayor en la proporción de personas de 65 años o mayores, a un ritmo más acelerado que la de los que tienen menos edad. Pronosticando que el porcentaje de la población mundial mayor de 65 años, aumente del 10% (2022) al 16% en 2050. La pirámide poblacional se ensancha principalmente en este grupo de personas, lo que predicen podría ser poco favorable. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2022, existían 88,6 millones de personas de 60 años y más, que representan el 13,4% de Latino América y el Caribe. Las estimaciones y proyecciones de población de América Latina y el Caribe, ha experimentado un proceso de envejecimiento más rápido en relación con otras regiones del mundo. En 1950, las personas de 60 años y más, representaban el 5,2% de población, una cifra muy similar a la de África (5,3%). Sin embargo, desde mediados de la década de 1960, la proporción de personas mayores de América Latina y el Caribe, viene aumentando progresivamente, con una tendencia sostenida similar a la asiática. En las próximas décadas el tamaño de la población de personas mayores de la región será muy similar al de Europa: se prevé que en 2060 la población de 60 años y más será de 220 millones de personas en América Latina y el Caribe y se aproximará a los 248 millones en Europa.

Pero, lo importante en los años recientes es que, se ha descubierto según Investigaciones publicadas en The New England Journal, que, a esta edad, la interacción de los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro es mas armónica, lo que amplía nuestras posibilidades creativas (Profesor Geo Monchi, director de la Facultad de Medicina de la Universidad George Washington). Por esta razón, entre las personas mayores de 60 años, se encuentran personalidades con mayores capacidades creativas. Debido a que las neuronas del cerebro no se desaparecen, como muchos creían, pero las conexiones en la tercera edad, pueden desaparecer, si pierden su interacción mental. La distracción y el olvido se aumentan probablemente debido a una información abundante. Que muchas veces no necesita. Por lo tanto, no necesita concentrar toda su vida en cosas innecesarias. A partir de los 60 años, una persona, a la hora de tomar decisiones, no utiliza un hemisferio al mismo tiempo, como los jóvenes, sino ambos.

La gran conclusión, si una persona mantiene un estilo de vida saludable, se moviliza y tiene una actividad física aceptable, con una mente activa, sus capacidades intelectuales aumentan, consiguiendo alzas en edades de 80-90 años. Las pruebas, los galardonados con el Premio Nobel están alrededor de los 62 años. La edad media de los presidentes de las 100 empresas más grandes del mundo, es de 63 años. La edad promedio de los pastores en las 100 iglesias más grandes de los Estados Unidos es de 71 años, la edad promedio de los Papas es de 76 años. Esto confirma que los años más productivos de una persona son, entre los 60 y los 80. Proteger la tercera edad, como a como a los niños y, a las mujeres embarazadas, se deben dar las oportunidades que se merecen.