La segunda etapa del proyecto es evaluar el perfil del candidato(a) para determinar si es un buen producto que tenga aceptación en la comunidad, la conformación del equipo de trabajo y la estructuración del proyecto político.

1.Este sería el perfil ideal: a) Liderazgo estratégico. No significa tener un perfil acartonado, inaccesible para el común de la gente. Por el contrario, se requiere ser una persona sencilla, sin protocolos y que se unte de pueblo. Un político perfumado no vende. b) Credibilidad. Que la gente le tenga confianza, pues sin ella no hay seguidores, sino lagartos. c) Humildad. Se refiere a la sencillez del candidato(a) y la facilidad para relacionarse con la gente. Es difícil vender a un soberbio. d) Coraje. La gente le gusta el líder sin miedo, que tome las decisiones cualquiera que sea las circunstancias de presión o de amenazas. e) Buen humor. Tiene que ver con la inteligencia emocional para enfrentar tareas difíciles, crisis de todo tipo y emociones fuertes. f) Escuchar con empatía. El elector prefiere al líder que lo escucha, no el que más habla. g) Comunicación asertiva. Para vender el proyecto político se requiere diseñar un mensaje claro y persuasivo. Su efectividad depende de qué palabras utiliza el líder y cómo las maneja, pues como dice Nietzche, toda palabra tiene su olor. Por su parte, Grijelmo nos enseña que las palabras engatusan y repelen, edulcoran y amargan, perfuman y apestan. Además, de estas cualidades, la gente investiga quiénes están detrás del personaje lo cual pesa mucho al momento de votar.

2. Es necesario conformar un equipo de trabajo de personas expertas en el área de la sociología, antropología, estadística, economía, abogados especialistas en derecho electoral, profesionales idóneos en temas de salud pública, presupuesto, servicios públicos, educación, administración pública, psicólogo, periodistas y directores de medios de comunicación. Además, contratar a un consultor político que construya una propuesta llamativa para el elector.

3.Hay que estructurar un proyecto político moderno sobre un candidato(a) que tenga un perfil adecuado al cargo de mayor importancia del país, ejecutado por una empresa electoral con todos los elementos organizacionales de una gerencia estratégica. Ahora bien, es el momento de realizar la primera encuesta para determinar el comportamiento del elector, por regiones, y la posición de todos los candidatos en la contienda electoral.

Espere la tercera parte el próximo 15 de octubre de 2024.

