Uribe denunciará a excongresista Zulema Jattin tras mencionarlo ante la JEP

Jattin aceptó ante la JEP haber sostenido vínculos con grupos paramilitares en Córdoba y habló de alcaldes, gobernadores y del ex mandatario de la República.

La exlegisladora afirmó que visitó a Uribe Vélez en 2002, cuando era congresista, para supuestamente denunciarle que estaba preocupada porque los paramilitares en Córdoba estaban prohibiendo candidatos y este no le prestó, dice, demasiada atención:, “Simplemente orientó la conversación a que, si yo no tenía una prueba diferente a mi testimonio o a los testimonios de mi hermano o de William Salleg, que no iba a corroborar nada, pues era preferible que no pusiera la denuncia. Y eso era más que una advertencia, digamos, era una sugerencia respetuosa, pero a la que yo en ese momento iba a hacer total el caso”.