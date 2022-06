Admiten tutela para tumbar nombramiento de alcaldesa (e) de Medellín

“Andree Uribe no está legitimada, así como lo prueba el CNE diciendo que no existe el movimiento que eligió la terna, los Independientes no existen, por ende el presidente debería encargar a quien el considere. Nos juntaron con 15 tutelas que piden lo mismo”, afirmó el autor de la tutela en su cuenta de Twitter.

@AndreeUribeM no esta letigimada, así como lo prueba el @CNE_COLOMBIA diciendo que no existe el movimiento que eligió la terna, los @independienteco no existen, por ende el presidente debería encargar a quien el considere. Nos juntaron con 15 tutelas que piden lo mismo. pic.twitter.com/aGG3DbG6W1 — Andrés El Gury Rodríguez (@AndresElGury) June 9, 2022

De esta manera, el Consejo de Estado solicitó además al presidente, al Departamento Administrativo de Presidencia y al ministro del Interior, que entreguen en un plazo de dos días, a partir de su notificación, un informe sobre el proceso de designación que se llevó.