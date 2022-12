Vicepresidenta hizo llamado a parar ataques contra la población

Luego de haber escuchado de boca de las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas la difícil situación de orden público que se vive en la zona y que ha llevado también a condiciones humanitarias complejas como la falta de agua y alimentos, la funcionaria reportó que “nueve personas han perdido la vida a causa de minas antipersonales enterradas en sus territorios. Comunidades marginadas, excluidas, violentadas… No hay agua potable, no hay saneamiento básico, no hay acceso a la educación”.