¿Son efectivas las acciones para poner fin al paro armado?

Entre las tensiones ocasionadas en todo el territorio nacional por el paro armado, el ministro de Defensa, Diego Molano, se pronunció ante la peticiones de varios alcaldes de Antioquia, de si se ha considerado decretar estado de conmoción.

“Esa es una medida que nosotros no hemos considerado hasta el momento y por supuesto lo importante es responder con seguridad que es lo que necesitan los ciudadanos, con presencia y pie de fuerza”, dijo el ministro.

Frente a la propuesta de la iglesia Católica sobre la apertura de un diálogo con el Clan del Golfo, el ministro mencionó que “con el terrorismo y con el crimen no se dialoga, se le somete y se le lleva a la justicia”.

Por otra parte, 19 alcaldes de la Subregión del Occidente Antioquia, enviaron una carta al presidente Duque en la que le expusieron que los habitantes de más de 30 municipios del Chocó y 11 del Urabá “están confinados”.

“El territorio está sometido a un accionar paramilitar donde los afectados siempre son los habitantes más vulnerables. Los adultos mayores, niños y mujeres embarazadas están sin atención médica; las personas que viven del diario no han podido salir a trabajar; nuestros campesinos y productores no pueden comercializar sus productos, ya hay desabastecimiento, tenemos cadáveres sin tratamiento, debido a los bloqueos de las vías; los cuerpos de bomberos y defensa civil locales no pueden atender emergencias de orden público y, desde el nivel nacional, no recibimos respuesta ni apoyo.