“No hay contradicción sobre cese de exploración”: viceministra de Minas

Recientemente la viceministra de Minas, Belizza Ruiz, aseveró desde Cartagena que si el país tiene la necesidad de importar gas, lo hará.

“Aquí todos somos de la parte técnica la economía somos seres, pues educados y pensantes, entonces si necesitamos importar gas, lo importaremos”, comentó en el Congreso de Naturgas en el Centro de Convenciones de la capital de Bolívar.

“El Gobierno del presidente Petro no va a firmar nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, no sé qué parte de esa frase no han entendido”, agregó.