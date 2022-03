ELN entrega prueba de supervivencia de soldado secuestrado en Catatumbo

El soldado estaba en la cabina del camión y los delincuentes lo sacaron a la fuerza. Orjuela Pineda, ante la imposibilidad de actuar, se escabulló entre los arbustos y así logró evitar ser secuestrado.

“Desde el momento en el que fui retenido no he recibido ningún maltrato, ni físico ni verbal. He estado bien de salud, he tenido una buena alimentación. He descansado bien”, manifestó Martínez en un video.

El soldado le envió además un mensaje a su familia en el que asegura que le hace falta sus hijos, sus padres y su esposa.

“Quiero mandar un saludo a toda mi familia en general. En especial a mis padres: mamá, papá, los quiero mucho, los extraño mucho y me hacen mucha falta. Yo estoy bien, no se preocupen por mí. También quiero saludar a mis hijos Carlos Eduardo, Michael Esteban, Michelle que los amo con toda mi alma y me han hecho falta enorme. A mi esposa, la amo con todo mi corazón y la extraño demasiado. No he dejado ni un solo instante de pensar en ella. No se preocupen por mí, pronto vamos a estar juntos”, expresó el militar.