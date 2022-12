Crece rechazo por el paro armado del Eln

Según el defensor del Pueblo en Chocó, Luis Murillo Robledo, estas acciones de control social (las cuales se ejecutan desde las 6 de la tarde de este jueves) tiene en vilo a las poblaciones de Nóvita, Litoral de San Juan, Sipí, Medio San Juan e Istmina.

La procuradora Margarita Cabello fue una de las primeras voces en rechazar este anuncio de paro indefinido del Eln.

“Nos sorprende que en estos momentos, donde se está ofreciendo y tendiendo la mano para la paz, la respuesta del Eln, con el que se está conversando, sea provocar y amenazar con este tipo de enfrentamientos o de paros o confinamientos”, cuestionó la funcionaria.

Por su parte, Carlos Camargo, defensor del Pueblo, hizo un llamado a la organización ilegal a que realice gestos genuinos de paz en medio de las negociaciones con el Gobierno.

“Anuncio que rechazamos de manera enfática y de manera contundente porque no se puede estar adelantando unos procesos de negociación, unos diálogos, cuando no expresamos y no enviamos un mensaje al pueblo colombiano inequívoco a través de gestos concretos de paz. El anuncio de paro armado no es un mensaje de paz, esto no es un mensaje de reconciliación”, dijo el funcionario.