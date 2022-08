Salvatore Mancuso y ‘Jorge 40’ podrían llegar a la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que abrirá un nuevo caso en el que investigará los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública y otros agentes de Estado en complicidad con paramilitares y terceros civiles durante el conflicto armado colombiano.

Lo anterior daría paso para que exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, puedan aterrizar en la jurisdicción.

Se espera que en la mañana de este miércoles la sala de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz acepte la llegada de los exjefes de las AUC a la jurisdicción.

“De acuerdo con el Grupo de Análisis de la Información de la JEP, los principales crímenes atribuidos de manera directa a la fuerza pública fueron: homicidios, con 8.345 casos; desplazamiento forzado, 2.904; amenazas 1.638; tortura, 1.249 y desaparición forzada, 1.136”, aseguró la presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad del alto tribunal, Belkis Izquierdo, en una rueda de prensa.

El Caso 08 será llamado ‘crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles’, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”, agregó la magistrada.

En ese sentido, el nuevo caso investigará “todas las conductas no amnistiables cometidas de manera directa o en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles y que no corresponden con ‘falsos positivos’ (caso 03), victimización de miembros de la Unión Patriótica (caso 06), o que no están siendo investigadas en los casos territoriales (02, 04 y 05)”.

Según la JEP, hay un universo de 15.710 víctimas de hechos atribuidos a miembros de la fuerza pública, 56.502 a paramilitares y 280 a otros agentes del Estado.

En esa línea, explicó la magistrada, “los crímenes abordados en este nuevo macrocaso son los homicidios, masacres, desaparición forzada, desplazamiento forzado, despojo, tortura, amenaza, violencia sexual y detención ilegal”.

Estas “dinámicas de guerra” serán integradas en este macrocaso en el que serán abordadas como “una serie de conductas vinculadas y no como hechos fragmentados”, lo que considera la JEP que facilitará “la comprensión de los crímenes y será más eficiente impartir justicia”.

“Las líneas de investigación del caso corresponden a los tres grandes patrones macro criminales identificados hasta ahora, en función de las motivaciones estratégicas de los crímenes: los motivados por justificaciones contrainsurgentes, crímenes motivados por el favorecimiento de intereses económicos particulares y crímenes motivados por el control de la función pública en los territorios”, añadió Izquierdo.