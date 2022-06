Rodolfo pidió perdón a la Virgen de Chiquinquirá

El candidato presidencial Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, le pidió perdón este jueves a la Virgen de Chiquinquirá en la basílica del municipio boyacense por la frase calificada como "blasfema" que pronunció hace un par de meses en una entrevista.

"Yo recibo a la Virgen santísima y a todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. A todo el mundo lo recibo, pero no les cambio el discurso”, respondió el aspirante al solio de Bolívar cuando le preguntaron por los apoyos políticos que recibiría de cara a la segunda vuelta.

Ya Hernández había pedido perdón el pasado martes a través de un video publicado en las redes sociales: "Quiero aprovechar para pedirles perdón a todos los colombianos cuando puse a la Virgen, al decir que yo la ponía a ella y a todas las personas que vivían en el barrio. Me sacaron de contexto, los competidores todo me lo critican. No quise decir eso".