“Uno no puede hablar de un territorio que desconoce”: Merlano a Montaner

En el video, Montaner, criado en Maracaibo, Venezuela, y quien tiene nacionalidad colombiana, se refiere a lo que en su momento tenían que pasar los venezolanos que se quedaban a dormir en el terminal.

“Fue muy triste. Caras de desaliento, desesperanza, niños chiquitos, bebés, muchachos jóvenes, muchachas jóvenes, tratando de vender café, de conseguir un trabajo... Adultos mayores, desesperados porque no consiguen qué hacer, no saben a dónde van a ir, no saben por cuánto tiempo más van a quedarse ahí”, relata el cantautor.

Montaner aclaró que, aunque el video es viejo, sus opiniones se mantienen en cuanto a política, pues espera que Colombia no tome el camino que tomó Venezuela en cuanto a las decisiones políticas.

“A Caracas, Venezuela, te quiero llevar… A Maracaibo, a Mérida. A la Venezuela libre te quiero llevar. A la que teníamos antes. Cuídate Colombia, cuídate”, parte de las palabras del interprete en un reciente concierto realizado en Bogotá este año.

Aida, en un video en sus redes sociales, aseveró estar en desacuerdo con las palabras de Montaner, señalando que no son buenas las comparaciones entre países.

“Don Ricardo Montaner, yo respeto mucho su carrera y los años que me lleva. Cuando usted habló de las caras de desesperanza, me recordó lo que vi en Chocó, donde viven con la dignidad arrebatada y donde asesinan a los líderes sociales todos los días”, dijo Aida en parte del video.

Además, Merlano añadió que Colombia ya pasa por un mal momento y que no es necesario “manipular” a través del miedo en referencia a las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta será el 29 de mayo.

“Yo jamás le voy a decir a alguien por quién votar. Respeto al que piensa diferente, y cada quien debería votar por aquel que le dibuje el modelo de país que quiere. Me parece tan miserable la frase ‘No sigan el ejemplo de Venezuela’. Una cosa es convencer con argumentos y otras es manipular a través del miedo. Uno no puede hablar de un territorio que desconoce”, dijo.