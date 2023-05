Ministro Iván Velásquez llegó a Venezuela para reunión con Padrino López

Por las nulas relaciones diplomáticas que tenía el expresidente Iván Duque con Nicolás Maduro por la época, las embarcaciones no fueron “repatriadas” al no ser reclamadas por el exmandatario y al no ser cedidas por el régimen de su homólogo venezolano.

La reunión de este jueves se convierte en el segundo encuentro entre Velásquez y Padrino, ya en septiembre de 2022 ambos se encontraron en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado de Táchira, cerca a la frontera con Norte de Santander.